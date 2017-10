Lady Gaga reprograma els concerts ajornats a Barcelona per al gener

Lady Gaga tornarà a Barcelona al gener.





L'artista Lady Gaga ha reprogramat en el mes de gener els dos concerts ajornats el passat mes de setembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, inclosos en el tram europeu de la gira 'Joanne World Tour' que va cancel·lar per "un dolor físic sever".





Els nous concerts al Sant Jordi de Barcelona obriran la nova gira europea el 14 i el 16 de gener, i les entrades adquirides prèviament per a l'actuació del 21 de setembre seran vàlides per al del 16 de gener i les comprades per el 22 de setembre ho seran per al del 14 de gener, ha informat aquest divendres la promotora Live Nation.





Des d'aquest divendres fins al 12 de novembre, la devolució de les entrades estarà disponible a través del punt de venda en què van ser adquirides.









La gira mundial de Lady Gaga es reprendrà a Amèrica del Nord al novembre i desembre, continuant al gener i febrer amb les noves dates europees.





Barcelona serà l'inici de la gira europea, que passarà per Itàlia, Holanda, Bèlgica, Regne Unit, Suïssa, Alemanya, Suècia, Dinamarca i França, per acabar el 23 de febrer a Berín.