El PP, pessimista davant la possibilitat que Puigdemont rectifiqui en la seva tesi independentista

El portaveu del PP avisa que les mesures per frenar la independència "no passa només" per l'aplicació de l'article 155.





El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha avisat aquest véns que les mesures a adoptar per frenar el procés d'independència a Catalunya "no passen només" per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.





Així mateix, ha dit que és "pessimista" davant la possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, rectifiqui en les seves tesis independentistes i respongui al Govern que no ha declarat la independència a Catalunya.





"Primer cal esperar a veure què és el que s'ha fet i iniciar tot un seguit de mesures que no passen només pel 155, passen també per altres mesures", ha manifestat en declaracions a Antena 3, preguntat pels passos que donarà el Govern si Puigdemont diu que sí que ha proclamat la república catalana.





"L'Estat de dret té molts recursos per fer front al desafiament a Catalunya i evitar que ningú esquarteri Espanya", ha recalcat, reblant: "Es va a actuar amb força i hi ha mesures suficients".





Això sí, no ha donat més detalls sobre els passos que donarà el Govern per frenar l'independentisme: "El que no es pot fer és explicar-li als dolents com van a actuar els bons", ha argumentat.





En qualsevol vas, Hernando ha dit que no és "molt optimista" i no creu que Puigdemont vagi a rectificar en les seves tesis. Segons el parer del popular, si Puigdemont estigués disposat, no s'hagués arribat a la situació de "confrontació civil" a la qual s'ha arribat: "Aquí el nacionalisme independentista ha muntat una fantasia al voltant d'una arcàdia feliç que s'està enfonsant a cada moment", ha assenyalat. "Sóc pessimista", ha manifestat, qüestionat sobre la possibilitat que Puigdemont rectifiqui.





"RIDÍCUL CÒSMIC DE CARÀCTER MUNDIAL"





Per al diputat del PP, Puigdemont "fa jocs malabars a la corda fluixa". I, al seu parer, ha quedat demostrat amb el "numeret lamentable" que va donar al Parlament català, quan va comparèixer per deixar en suspens la independència: "Va ser un ridícul còsmic de caràcter mundial", ha defensat.





En qualsevol cas, ha dit esperar que el líder de l'Executiu autonòmic "es vagi aviat" i es convoquin eleccions a Catalunya. "Seria el raonable i sensat", ha afirmat, recordant que s'han convocat comissió a Catalunya "per molt menys".





El diputat del PP, que creu que "a la unitat" dels constitucionalistes "hi ha la debilitat dels independentistes", sosté que en un Estat de dret el poder judicial funciona de manera independent per a persones que se salten la llei. Preguntat si creu que Puigdemont o altres dirigents independentistes seran detinguts en les pròximes setmanes, ha apuntat que aquesta decisió li correspon a la Justícia.





Això sí, ha remarcat que alguns han donat "un cop d'Estat", "s'han saltat les lleis" i "han estimulat la violència als carrers des del cotxe oficial": "Quan trenquem la llei hem de respondre", ha conclòs .