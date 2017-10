Nens, deixeu ja de fotre amb la pilota...

No seré jo -mal català, unionista i republicà convençut- el que li doni a Puigdemont un consell sobre el que ha o no ha de contestar a Mariano Rajoy.





Però el que sí li recomano -perquè Serrat és un dels meus poetes de referència- és que li regali a la CUP, al seu vice Junqueras, als de l'ANC i fins al meu admirat Ernest Maragall aquella gravació el 84 titulada "Esos locos bajitos", amb una tornada s'ha fet ja universal.





Niño, deja ya de joder con la pelota.

Niño, que eso no se dice,

que eso no se hace,

que eso no se toca.







Seria una resposta clara i concisa que ell és el president de "tots els catalans", fins i tot el meu -perquè aquí viu i escric, aquí pago els meus impostos i els de la meva empresa, els nostres tres fills i la meva néta Joannna em enterressin en aquesta terra i en aquell temps no hauré deixat de parlar-los en tres de les quatre llengües oficials de l'estat, una gran riquesa que és patrimoni de tots-.





A més, encara que als ultra independentistes els sembli "genèticament" sorprenent, estimo Catalunya profundament, encara que també em senti espanyol. Es pot ser del Celta de l'avi Manolo i al mateix temps del Barça? Doncs mirin... sí que es pot.





Això del CD de Serrat seria una forma molt elegant de demanar-los que deixin d'enviar-los cartes patriòtiques i consignes de tot tipus en aquests moments en els que necessita estar tot sol i reflexionar: primer, perquè ell ja és gran, vol a la seva terra; i segon i últim: perquè a més ell és el que més se l'està jugant personal i professionalment, digui sí o digui no.





Per això mateix sobre el que li conteste a Rajoy no tinc res a dir, perquè tot i que també em cognom Iglesias, no sóc tan savi ni tan gili com el líder d'Podem per donar consells magistrals.





El meu, va més en la línia d'un metge gallec a qui vaig conèixer i va ser un plaer tractar a Madrid, que es deia Paco Villar, al qual es va dur prematurament el maleït càncer. Com de valuosos li haurien estat quan els seus consells ara mateix a l'actual President del Govern d'Espanya, perquè era savi, intel·ligent i sobretot, molt discret.





Com bé diu la cançó: Nenes i nens de la CUP, ANC, Esquerra, Òmnium, etc... deixeu ja de fotre amb la pilota...





Ja m'enteneu.