El Parlament torna a la seva activitat després de sis setmanes sense control al Govern

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament es reuniran dilluns al matí per programar l'ordre del dia d'un ple previst per al dimecres i dijous, després de sis setmanes marcades per el full de ruta independentista en què no hi ha hagut sessions de control al Govern ni activitat ordinària.





Ho han explicat fonts parlamentàries, que assenyalen que és urgent reprendre l'activitat i exercir la funció de control al Govern que té al Parlament.





Admeten que resulta estrany celebrar un ple "com si res, després de tot el que ha passat aquestes setmanes".





El ple es va reunir el passat dimarts, però ho va fer de forma extraordinària per la compareixença a petició pròpia del president Carles Puigdemont, que va portar els resultats del referèndum a la càmera i va assumir que havien de traduir-se en una declaració d'independència: vuit segons després va demanar suspendre seus efectes per donar marge al diàleg.





Aquesta decisió va enervar la CUP, que aquest dissabte té previst reunir el seu Consell Polític per decidir si abandona l'activitat parlamentària ordinària fins que Puigdemont no reactivi la declaració d'independència com a mesura de protesta.





D'acceptar aquesta estratègia, es perdria la majoria independentista al Parlament i l'ordre del dia del pròxim ple el fixaria l'oposició, que tindria la majoria de vots: l'agenda dels plens l'estableix la Junta de Portaveus, en la qual, a diferència de a la Mesa, JxSí no té majoria absoluta i necessita els vots de la CUP.





A més, si la CUP decideix no acudir al ple, JxSí tampoc tindria majoria per aprovar les lleis i mocions que s'hagin de tractar en el plenari de dimecres i dijous.





6 I 7 DE SETEMBRE





L'activitat ordinària es va congelar després del ple del 6 i 7 de setembre, en què es van aprovar la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica i es va constituir la Sindicatura Electoral de Catalunya, l'autoritat electoral del referèndum de l'1 d'octubre.





Aquell ple és recordat per l'oposició com el pitjor des de la recuperació de la Generalitat després del franquisme: JxSí i la CUP van aprovar les iniciatives independentistes malgrat que els lletrats del Parlament i el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) alertessin que no podien fer-ho i advertissin que estaven laminant els drets de l'oposició.





Les discrepàncies es van materialitzar en votacions complexes amb mig hemicicle buit ia altes hores de la matinada -Cs, el PSC i el PP van abandonar la sala després de reclamar al llarg del dia d'ambdues jornades que les lleis de 'desconnexió' no arribessin al ple- : aquell episodi va suposar l'angoixa de la relació entre els grups i va aprofundir en la desconfiança de l'oposició a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.





Des de llavors no ha tornat a haver-hi més plens ordinaris: als 15 dies n'hi havia un previst però es va cancel·lar a petició de JxSí i la CUP per l'excepcionalitat de la situació i pel context de campanya electoral del referèndum de l'1 d'octubre.





S'estudia que el contingut d'aquest ple sigui el que acabi nodrint l'ordre del dia del proper conclave de la setmana que ve, amb temes com el projecte de llei de ports, dos debats a la totalitat, una proposició de llei sobre el sector audiovisual i la modificació de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).





DEBAT DE POLÍTICA GENERAL





La inactivitat del Parlament també ha generat malestar a l'oposició perquè encara no s'ha convocat el ple per celebrar el Debat de Política General.





El reglament del Parlament recull que un dels primers plens després de les vacances d'estiu -en setembre- ha de ser el de Política General, per a abordar els temes candents del curs polític, però JxSí i la CUP l'han frenat fins ara.