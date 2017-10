El Govern central diu a Puigdemont: "El diàleg no s'exigeix, es practica"

La vicepresidenta recorda que s'ha ofert diàleg.





La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisat la Generalitat de Catalunya que "està creant totes les condicions per sumir Catalunya en una aguda desacceleració, fins i tot en una recessió econòmica" i li ha dit al seu president, Carles Puigdemont , que "el diàleg no cal exigir-sinó practicar-lo".





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Sáenz de Santamaría ha deixat clar que el Govern li ha fet a Puigdemont "una pregunta senzilla per acabar amb un problema complex" i que si té "voluntat política" pot tornar a la normalitat.





Així, li ha recordat que "se li ha ofert diàleg i se li ofereix diàleg en el marc de la llei" i en el si del Parlament. "En el nostre marc constitucional res és immutable, tot es pot parlar amb respecte al marc constitucional i als drets de tots", ha afegit.





Santamaría ha recalcat que una proposta "d'una amplíssima majoria del Congrés dels Diputats és una oferta sensata, moderada i comprensible" que "demostra que" el diàleg no cal exigir-sinó practicar-lo ".





En relació amb l'impacte econòmic del desafiaments sobiranista, ha revelat que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha presentat al Consell de Ministres un informe, de cara a la remissió a Brussel·les del pla pressupostari per 2018, que "havia de ser un bon any per al creixement i l'ocupació "però que ara el Govern veu de manera" més prudent "per la situació de Catalunya.





"Si no hi hagués una ràpida solució a aquest assumpte ens hauríem de veure obligats a una baixada de les expectatives de creixement econòmic per a 2018", ha afegit.





Santamaría ha esgrimit les advertències de les agències de qualificació, que han alertat que si segueix la inestabilitat política i les empreses se segueixen marxant, pot provocar una recessió a Catalunya.





Així, ha criticat al president català, Carles Puigdemont, que s'hagi oblidat de "els patiments i els esforços que ha fet la societat espanyola per sortir de la crisi" i li ha dit que "encara té l'oportunitat" de recuperar la normalitat i "la convivència ciutadana i posar fi a la inestabilitat".