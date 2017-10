CaixaBank rebrà aquest dissabte el premi al millor banc d'Espanya 2017

Caixabank rep el guardó per tercer any consecutiu.





CaixaBank rebrà aquest dissabte a Washington el premi al millor banc a Espanya 2017 ( 'Best Bank in Spain 2017') que atorga la revista nord-americana Global Finance, ha informat l'entitat en un comunicat.





El lliurament de premis es realitzarà en el marc de les trobades anuals del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, i CaixaBank rebrà aquest reconeixement per tercer any consecutiu per "ajustar-se a les necessitats dels clients i obtenir millors resultats que els seus competidors".





La selecció de CaixaBank com a millor banc a Espanya s i ha dut a terme després de les consultes de Global Finance a executius financers i de banca, analistes de tot el món i analistes de 'credit rating'; a més, també s'ha afegit a aquestes opinions una enquesta als lectors de la publicació.