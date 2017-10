Fundació ONCE i Crue Universitats Espanyoles convoquen 300 beques a estudiants amb discapacitat

La dotació econòmica és de 1.800 € per beca.





La Fundació ONCE i Crue Universitats Espanyoles han obert la segona convocatòria de beques de pràctiques per a 300 universitaris amb discapacitat, que compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social 2014-2020.





El programa, anomenat 'Beques-Pràctiques Fundació ONCE-Crue Universitats Espanyoles', promou la realització de pràctiques acadèmiques externes a alumnes amb discapacitat, i té com a objectiu facilitar el seu accés a una primera experiència laboral i millorar les seves oportunitats i carrera professional.





En aquest sentit, els estudiants becats pel programa podran realitzar les seves pràctiques a les universitats espanyoles associades a Crue Universitats Espanyoles i centres adscrits amb un pla que suposa una inversió màxima de 540.000 euros amb un import de 1.800 euros per beca.





El període de les pràctiques serà de tres mesos, ampliable a sis a instàncies de l'empresa, i que podran desenvolupar-se en grans empreses, pimes, microempreses, entitats de l'Economia Social i del tercer sector, així com en altres institucions i entitats públiques o privades.





La col·laboració de Fundació ONCE i Crue Universitats Espanyoles pretén promoure la realització d'aquestes pràctiques, contribuir econòmicament al cost del programa i facilitar la intermediació de les empreses, incentivant a la contractació de persones amb discapacitat, i fomentant nous vincles entre empresa i universitat i una millor gestió de la diversitat a través de la inclusió.





Aquesta segona convocatòria del programa es desenvoluparà durant el curs acadèmic 2017/2018 i les pràctiques en empresa o entitat participant podran realitzar fins al 31 de desembre de 2018, en jornades de 25 hores setmanals amb l'horari pactat entre l'empresa i l'estudiant, garantint la compatibilitat amb els compromisos de l'activitat acadèmica que ha de desenvolupar l'alumne a la universitat.





A més, les empreses i entitats participants hauran d'assegurar els mecanismes i procediments necessaris per garantir una experiència positiva, com ara l'accessibilitat del lloc o l'assignació d'un tutor responsable.





Així, podran beneficiar-se d'aquest programa de pràctiques en empreses dels alumnes universitaris que tinguin una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, estiguin matriculats en qualsevol ensenyament oficial o propi de grau i / o màster impartida per la Universitat o pels centres adscrits participants , i que tinguin superats crèdits suficients del corresponent títol universitari. Es prioritzarà els estudiants d'últim curs i no podran mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable en el moment de gaudir de la beca.





Els estudiants que vulguin participar en la convocatòria hauran d'inscriure a través de la pàgina web que Fundació ONCE té habilitada a aquests efectes des del 15 d'octubre fins el 15 de desembre de 2017.





Segons assenyalen les dues entitats, la necessitat d'aquest programa es posa de manifest a través de les xifres que revelen estudis com el de 'L'ocupabilitat dels estudiants i titulats universitaris amb discapacitat', elaborat per Fundació ONCE i la UNED, que indica que només el 7,5% dels alumnes amb discapacitat havien fet pràctiques extracurriculars relacionades amb els seus estudis i només el 34,5% coneixia dins de la seva universitat el servei d'orientació i inserció laboral.





A més, les dades de ODISMET revelen, una situació de discriminació encara existent en el mercat laboral per a un col·lectiu que parteix d'una taxa de població activa de només el 38% i té una aturada de 32,2%. No obstant això, el nivell d'estudis és un factor determinant en la integració laboral de les persones amb discapacitat, ja que la taxa de població activa augmenta notablement quan hi ha un major nivell d'estudis (57%).