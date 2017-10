Reunions a Palau per preparar la resposta de Puigdemont a Rajoy

Puigdemont prepara la resposta al requeriment de Rajoy.









Des de primera hora del matí s'estan celebrant reunions al Palau de la Generalitat per consensuar la resposta de Carles Puigdemont a l'requirimiento del president del Govern, Mariano Rajoy.





D'aquestes reunions no ha transcendit cap detall, tot i que s'ha pogut veure a alguns consellers accedint a Palau, com és el cas de Toni Comin, titular de Salut, la de Governació, Meritxell Borràs o el d'Empresa, Santi Vila.

L'objectiu d'aquestes trobades és preparar la resposta que donarà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont a requeriment del president del Ejectivo centra l, Mariano Rajoy, qui li va demanar que aclarís si el passat dimarts havia declarat o no la independència de Catalunya, sota l'amenaça de l'aplicació immediata de l'article 155 de la Constitució o, el que és el mateix, la intervenció de l'autonomia.





PRESSIONS A PUIGDEMONT

La diputada de la CUP, Mireia Boya, ha demanat al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, que "no busqui més subterfugis" i declari la independència "perquè la gent no se senti perduda i enganyada". A més, ha advertit que la societat catalana "s'està desmobilitzant perquè ningú li sap explicar bé què va passar el dimarts i per què no es va proclamar aquesta república".





Boya ha fet aquestes declaracions després de conèixer que el seu partit s'ha dirigit per carta a Puigdemont, per exigir-li "la proclamació de la república" perquè considera que és "l'única manera per aconseguir que la intervenció d'actors internacionals es faci amb Catalunya reconeguda com a subjecte polític ".





Boya ha assegurat que la proclamació immediata de la república de Catalunya s'havia d'haver produït dimarts passat "i això no s'ha produït". Per això, amb la seva missiva, la formació pretén dir-li Puigdemont que "no és la CUP nacional" què pensa així, "sinó molta gent decebuda que no entén res, que no entén què va passar dimarts als carrers".





Per la seva banda, el Secretariat de l'ANC ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que apliqui la declaració d'independència que va deixar en suspensió aquest dimarts en la seva compareixença davant el ple del Parlament.





L'entitat sobiranista que presideix Jordi Sànchez ha al·legat que es pronuncia així davant "la negativa" que el president del Govern, Mariano Rajoy, s'ha mostrat a entaular qualsevol diàleg amb el govern català sobre el procés sobiranista.





"Ja no té cap sentit mantenir suspesa la declaració d'independència. Per això instem el Parlament a aixecar-la, i al president i el Govern a implementar la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República", expressa l'ANC.





L'ANC ja era partidària de declarar la independència el passat dimarts, però va acceptar la proposta de Puigdemont de suspendre la declaració per buscar diàleg, però considera que Rajoy ja ha deixat clar que no té cap intenció de reunir-se amb la Generalitat.





Precisament Sànchez juntament amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el més gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, han estat citats a declarar el dilluns 16 d'octubre davant l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició.





MÉS DEMANA PRUDÈNCIA





En canvi, l'expresident del Govern, Artur Mas ha demanat "prudecnia". En declaracions a TV3, el president del PDCat, encara que ha donat per bons els resultats de l'1-O, ha recordat que ni la CUP ni l'ANC governen i ha advertit que per a un estat sigui realment independent, ha de ser reconegut internacionalment.