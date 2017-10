Planeta manté el lliurament del Premi de Novel·la a Barcelona després del seu canvi de seu

Aquest any s'han presentat 634 obres parell optar al premi.





L'editorial Planeta fallarà el seu LXVI Premi de Novel·la a Barcelona enmig d'una gran expectació mediàtica després de l'anunci del seu canvi de seu a Madrid fruit de la situació política catalana, i amb la incògnita del lloc en què es produirà el lliurament del guardó millor dotat de les lletres espanyoles el proper any.





Com cada any, el premi s'anunciarà en el transcurs d'un sopar literari amb motiu de la festivitat de Santa Teresa, i està prevista l'assistència, de moment, del conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, al Palau de Congressos de Catalunya.





Els detalls del lliurament -que en el seu 65 edició va comptar amb la presència dels Reis- els donarà a conèixer en una roda de premsa el president del grup, Josep Creuheras, a l'Antic Recinte de Sant Pau de Barcelona.





El palmarès ha batut aquest any un rècord d'originals presentats amb un total de 634, sent la primera vegada que se supera la línia de més de 600 novel·les aspirants a fer-se amb els 601.000 euros del premi guanyador i 150.250 per a la finalista.





Després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, digués al Parlament que assumeix que Catalunya ha de ser Estat i plantegés suspendre-unes setmanes per dialogar, el consell d'administració del grup va decidir traslladar el seu domicili social a la capital espanyola per motius de " inseguretat jurídica "en cas de proclamar-se la independència.





El grup va considerar necessari traslladar la seva seu social fora de Catalunya "per protegir els interessos dels seus accionistes, dels seus empleats i del projecte empresarial", encara que va garantir que això no implicarà un moviment d'empleats, ja que el grup compta amb seus operatives en diverses ciutats d'Espanya.





Segons va anunciar en un segell aquest dilluns, entre els deu títols i autors de les obres es troben 'L'astrònom', de Heinrick Von Kugel (pseudònim); 'És que tinc gana', de Maria Eugenia Mayobre Jahn, i 'La nova vida de Penèlope', de Bella Linardi (pseudònim).





També són finsalistas 'Primera part', d'Antolín Sánchez Lancho; 'Dones trencades', de Voli aquestes povi (pseudònim); 'L'illa de les muses', de Ricardo Pedreira Ulloa (pseudònim), i 'L'infern sota la pell', de Jesús Miguel Martínez. I finalment, figuren 'La muntanya artificial', de Victòria Goodman (pseudònim), 'A l'ombra d'una mentida', d'M.Palma Medina, i 'Una lletja encantadora', d'Eva Florència Benavidez.





El jurat del premi l'integren Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs i Emili Rosales.





PRIMER GRUP EDITORIAL





Planeta és el primer grup editorial i de comunicació espanyol de capital familiar que lidera una oferta sobre cultura, formació, informació i entreteniment audiovisual.





Des de la fundació d'Editorial Planeta a Barcelona per José Manuel Lara Hernández, el 1949, el grup s'ha convertit en una multinacional amb presència especialment destacada a Espanya, França, Portugal i Amèrica Llatina.





Lidera el mercat editorial a Espanya ia Amèrica Llatina, i compta amb més de 100 segells editorials que abasten tots els gèneres literaris i un catàleg de més de 15.000 autors espanyols i estrangers, clàssics i contemporanis.