Gas Natural ven la seva companyia de distribució a Itàlia per 1.020 milions d'euros

Gas Natural Fenosa ha arribat a un acord amb 2i Rete Gas i Edison per a la venda dels seus actius a Itàlia per 1.020 milions d'euros, amb unes plusvàlues netes de 190 milions d'euros, ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV).

En concret, l'energètica presidida per Isidre Fainé ven a 2i Rete Gas, filial de F2i i participada pel fons Ardian, la seva participació del 100% en Nedgia, la companyia de distribució de Gas Natural Fenosa a Itàlia, juntament amb el 100% de gas Natural Itàlia (GNI), empresa que presta serveis corporatius a les activitats del grup espanyol al país transalpí, per 727 milions d'euros.

Paral·lelament, traspassa a Edison, filial de la francesa EDF, el 100% de la seva participació accionarial a GNVI per 293 milions d'euros. Com a part de l'acord i comprès en la consideració total, Gas Natural Fenosa va indicar que el contracte de subministrament de gas suposa un import de 30 milions d'euros, dels quals 20 milions d'euros es pagaran en 2021 després de l'inici esperat de les operacions del trans Adriatic Pipeline (TAP).

De l'import total de 1.020 milions d'euros en què s'han tancat les operacions, 759 milions d'euros corresponen al preu de compra en el seu conjunt i 261 milions d'euros a deute net total i minoritaris, ha indicat la companyia.

Està previst que les operacions es tanquin entre el proper mes de desembre i març de 2018, subjecte a les aprovacions de les autoritats de competència i altres aprovacions reguladores.

2i Rete Gas i Edison eren els dos favorits per fer-se amb els actius del grup energètic espanyol a Itàlia després d'haver presentat les millors ofertes en el procés d'ofertes vinculants.

Gas Natural Fenosa tanca així el procés de venda per als seus actius al país italià que va obrir a principis d'aquest any, després de contractar Rothschild per estudiar les diferents opcions existents amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat del negoci a Itàlia.

Aquesta desinversió s'emmarca en l'estratègia d'optimització de la cartera de negocis de Gas Natural Fenosa i de la revisió contínua de les seves activitats i geografies considerades com no estratègiques.

En el cas d'Itàlia, els canvis que s'estan produint en el sector energètic del país, immers en una reordenació del seu negoci de la distribució de gas encaminada a la consolidació, van portar a la companyia espanyola a plantejar aquestes desinversions.

ACTIUS A ITÀLIA

Nedgia és el setè operador en el mercat italià de distribució de gas, operant en 223 municipis repartits en vuit regions del Sud d'Itàlia (Abruços, Basilicata, Calàbria, Campània, Laci, Molise, Pulla i Sicília) a més d'altres 26 municipis adjudicats que es desenvoluparan a la regió de Cilento (regió de Campània). Gestiona 459.000 punts de subministrament a clients finals a través d'una xarxa de distribució de 7.300 quilòmetres.

Per la seva banda, GNVI comercialitza gas natural i electricitat a tot Itàlia, on té uns 420.000 clients residencials i 14.000 clients pimes, amb un volum total de gas venut de prop de 3 teravatis (TWh). La majoria dels seus clients es troben al centre-sud d'Itàlia. A més, també comercialitza electricitat a aproximadament 50.000 clients minoristes i pimes.

El passat mes d'agost, Gas Natural Fenosa ja va tancar un acord per vendre una participació minoritària del 20% en la societat titular dels actius de distribució de gas natural a Espanya (GNDB) a un consorci d'inversors en infraestructures a llarg termini format per Allianz Capital Partners (ACP) i Canada Pension Pla Investment Board (CPPIB) per un import de 1.500 milions d'euros en efectiu.