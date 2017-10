De Guindos avança que l'economia creixerà menys del 2,6% el 2018 per la situació a Catalunya

El nou pla pressupostari es remetrà a Brussel·les dilluns que ve.





El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha advertit que la crisi política a Catalunya "no sortirà gratis" i ha avançat que el Govern situarà l'objectiu de creixement del PIB per 2018 per sota del 2,6% previst inicialment, en el nou pla pressupostari que enviarà dilluns a Brussel·les, a causa del impacte econòmic derivat de la incertesa generada pel desafiament independentista a Catalunya.





En una conferència de premsa en el marc del seu viatge a Washington per assistir als cims de tardor del Fons Monetari Internacional (FMI) i del Banc Mundial, De Guindos ha afirmat que la crisi política a Catalunya "no surt gratis des del punt de vista de l'evolució econòmica ", ja que" aquest tipus de qüestions tenen sempre impacte ".





De Guindos ha explicat que les dades econòmiques del tercer trimestre no reflecteixen canvis derivats de l'impacte del desafiament independentista a Catalunya, sinó que han estat "bons" i fins i tot amb un "millor comportament" a Catalunya que a la resta d'Espanya.





A més, considera que el quart trimestre tampoc es veurà afectat en termes econòmics per la situació de Catalunya. Per això, ha avançat que el Govern elevarà la projecció de creixement del 3% actual al 3,1% en l'actualització del quadre macroeconòmic i millorarà d'una manera "lleugera i marginal" les projeccions d'evolució del mercat laboral ".





No obstant això, de cara a l'2018 ha indicat que hi ha un "factor d'incertesa addicional que cal tenir en consideració", en referència a l'impacte del desafiament independentista a Catalunya, el que condueix al Govern, "des de la prudència", a situar la taxa de creixement del PIB en un nivell "inferior" a l'objectiu del 2,6% previst inicialment per al proper any. De la seva banda, l'FMI va mantenir aquesta setmana les seves previsions de creixement per a Espanya en el 3,1% aquest any i va elevar al 2,5% la de 2018.





Precisament aquest divendres la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertit que si persisteix l' desafiament independentista de la Generalitat pot posar a Catalunya "a la vora de la recessió", i ha reconegut que si no hi ha una "ràpida solució" a la situació a Catalunya el Govern "es veuria obligat" a rebaixar les previsions de creixement.





L'Executiu recollirà aquestes noves previsions de creixement, del 3,1% per 2017 i "inferior" al 2,6% per a 2018, en el nou pla pressupostari que remetrà a Brussel·les el proper dilluns i que no contindrà canvis de política econòmica davant la impossibilitat d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2018 per la falta de suports.





En aquest sentit, De Guindos ha recordat que aquesta situació ja es va produir l'any passat en un context marcat per un Govern en funcions.