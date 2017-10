Una revista d'Estats Units defensa que Catalunya "no mereix suport internacional"

Per a l'autor de l'article, el referèndum de l'1-O va ser "un acte de teatre polític" que Espanya havia de tractar d'impedir.





La revista nord-americana 'Foreign Policy' ha publicat al seu web un article en el qual afirma que, amb el referèndum del passat 1 d'octubre, Catalunya ha "abusat" dels beneficis que va aconseguir amb el règim autonòmic i "no mereixen suport internacional" .





El text, signat per Daniel Runde --exdirector de l'agència de desenvolupament nord-americà USAID i actual membre del Centre d'Estudis Internacionals i Estratègics -, porta el títol "Catalunya fora d'Espanya seria com Illinois fora dels Estats Units".





"Aquest 12 d'octubre els aliats d'Espanya haurien d'estar amb Espanya en la seva major desafiament a Catalunya", assegura. L'autor afirma que la Constitució espanyola té diverses similituds amb la nord-americana, i una d'elles és que no permet la secessió d'un Estat. És més, recorda que aquest va ser un dels motius de la Guerra de Secessió i constata que "el Govern federal nord-americà intervindria si, per exemple, Louisiana o Illinois intentessin la secessió".





Per a aquest autor, el referèndum de l'1 d'octubre va ser "un acte de teatre polític" que Espanya havia de tractar d'impedir igual que els Estats Units hauria fet en un dels seus estats. A més, destaca que la votació no va tenir alta participació i sí actes de frau i "una provocació massiva".





Això sí, admet que hi va haver "violència policial" però afegeix que el Rei es va posar "rotundament" del costat del Govern. Segons l'opinió de Runde, el discurs de Felip VI el 3 d'octubre va ser "el discurs de la seva carrera", i recorda al que va donar Joan Carles I després del 23-F.





Després de recordar que Espanya porta 40 anys de democràcia i contribueix a l'ordre internacional, subratlla que "una Espanya més feble i petita no és de l'interès dels Estats Units", com no ho seria una Escòcia independent o un Quebec independent. Per això, explica, Bill Clinton es va mostrar en contra de la independència del Quebec, Barack Obama de la d'Escòcia i Donald Trump de la de Catalunya.





A més, afirma que els independentistes catalans volen una mediació "per ser legitimats, vistos de forma equivalent a Espanya", però que ni la UE, ni els Estats Units, ni Mèxic ni el Vaticà "han mossegat l'ham".





Per a l'autor, Espanya és amic i aliat dels Estats Units. "Igual que ignoraríem una secessió de Louisiana o Illinois, la causa nacionalista català ha de ser ignorada, i el Govern nacional espanyol rebre el cent per cent del nostre suport en aquest moment de repte", conclou.