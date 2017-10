ERC celebra un consell nacional extraordinari per abordar la resposta a Rajoy

Té un únic punt de l'ordre del dia: 'Anàlisi de l'actualitat política'.





ERC celebra una Consell Nacional extraordinari per abordar l'escenari polític que s'ha obert després de la suspensió dimarts de la declaració d'independència i el posterior requeriment del president del Govern, Mariano Rajoy.





Fonts republicanes expliquen que el conclave s'ha convocat amb un únic punt de l'ordre del dia: 'Anàlisi de l'actualitat política', i no es preveu que se sotmeti a votació cap tema en concret.





La convocatòria d'aquest consell nacional extraordinari es va proposar en una reunió de l'Executiva del partit que es va celebrar dimecres a la nit, on es va abordar la decisió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de suspendre la declaració d'independència.





Les mateixes fonts al·leguen que aquest consell ha de servir per "escoltar" les explicacions dels màxims responsables del partit que van viure de prop la decisió de Puigdemont, i alhora per escoltar l'opinió dels consellers nacionals, que tenen preguntes sobre el que va passar.





Un dirigent republicà explica que "la majoria" del partit ha entès la suspensió de la declaració a favor del diàleg, però alhora admet que va generar certa desil·lusió per considerar que es tractava d'una oportunitat històrica.





Un altre membre de l'Executiva assegura que entre els consellers nacionals hi ha "moltes preguntes" sobre el que ha passat, i es busca que la reunió de dissabte serveixi per donar les explicacions oportunes i fixar de nou el rumb del partit.





INTERVENCIÓ DE JUNQUERAS





El partit no s'ha pronunciat públicament com ha de respondre Puigdemont al requeriment de Rajoy, però creixen la veus dins la formació republicana que advoquen per reactivar la declaració d'independència per considerar que Rajoy no vol negociar.





El president del partit, Oriol Junqueras, farà una intervenció pública i quan finalitzi començarà el debat intern, ja a porta a tancada.





El que sí que tenen clar els republicans és que la independència va arribar a declarar-se en el ple de dimarts, i reivindiquen que l'amenaça d'aplicar l'article 155 de suspensió de l'autonomia no pot ser un fre a la aspiracions sobiranistes.