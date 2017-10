Javier Monzón retira la seva candidatura a presidir el grup Prisa

Prisa ha comunicat que no s'han presentat candidatures i que el relleu del president executiu del grup tindrà lloc una vegada que s'hagin executat l'ampliació de capital i la reestructuració del deute.





Segons ha informat, l'objectiu és que el nomenament tingui lloc quan la companyia compti amb una estructura financera "estable i sostenible".





Aquest divendres, l'expresident d'Indra Javier Monzón va retirar la seva candidatura per formar part del consell d'administració del Grup Prisa com a pas previ a la seva posterior nomenament com a president, en constatar que no se li garanteixen tots els poders executius a la companyia en una primera fase i que no disposa del suport unànime dels principals accionistes.





Montsó va remetre una carta a Cebrián en què li manifestava el seu desig de no optar al càrrec en les actuals condicions. Pel que sembla, li haurien ofert ocupar el càrrec de vicepresident de forma transitòria fins al desembre, quan assumiria tots els poders executius de mans de Juan Luis Cebrián. També se li hauria proposat ocupar la vicepresidència de la comissió executiva, mentre que la presidència la seguiria ostentant Cebrián fins al desembre. Montsó considera que aquesta situació de transitorietat no fa aconsellable seguir endavant amb la seva candidatura, i més quan el suport que concita la seva figura en el consell d'administració no és unànime.