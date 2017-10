Reporters Sense Fronteres denuncia pressions a periodistes a Catalunya

L'informe diu que el millor símptoma de la democràcia que diuen defensar és una premsa lliure.





Davant denúncies de diversos periodistes, catalans, espanyols i estrangers sobre linxaments a les xarxes socials aparentment instigats i / o secundats en entorns de poder a Catalunya, així com sobre pressions reiterades per part de determinats responsables de Comunicació del Govern autònom català, Reporters Sense Fronteres (RSF) demana l'opinió dels denunciants, així com d'altres professionals dels mitjans no alineats amb l'independentisme, en un informe .





L'entitat també denuncia la utilització de procediments judicials amb fins intimidatoris contra mitjans catalans de línia independentista, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional que prohibeix la celebració del referèndum i la difusió de publicitat sobre el mateix.





"El clima per al lliure exercici del periodisme s'ha vist tremendament viciat per l'extrema polarització que viuen la política i la societat catalanes. Les ànsies del Govern de la regió per imposar el seu relat a la premsa local, espanyola i internacional han traspassat línies vermelles i les maniobres intimidatòries del Govern central espanyol no ajuden. Les dues parts haurien d'entendre que el millor símptoma de la democràcia que diuen defensar és una premsa lliure, amb periodistes pendents de la informació i no del 'què diran' o d'autocensurar ", afirma Pauline Adès-Mevel, responsable de l'Àrea de UE i Balcans de RSF.





PRESSIONS DEL GOVERN





El text recull que al costat del ciberassetjament en xarxes socials, els polítics independentistes i responsables de premsa "donen tocs", "corregeixen" o mostren excessiu interès en el que es publica a fora sobre Catalunya és una de les principals queixes que esgrimeixen els corresponsals.





"És divertit que el cap de relacions públiques del Govern català i excap de premsa d'Artur Mas pensi que el ploriqueig diari sobre Ada Colau és una bona estratègia ", escrivia l'any passat a Twitter el corresponsal de The Guardian, Dan Hancox, aparentment fart de la propaganda que li arribava des del Departament de Premsa de la Generalitat.













PROPAGANDA INSTITUCIONAL





Segons l'informe, a la llista de distribució de WhatsApp per corresponsals, Joan Maria Piqué, cap de Comunicació Exterior de la Generalitat, aprofita per enllaçar articles, aconsellar el visionat de documentals o facilitar dades, enviaments tots ells amb fort biaix polític.





"Fins al moment, el Govern espanyol ha anunciat que vol perseguir i condemnar a 72 dels 135 membres del Parlament de Catalunya, 12 membres del Govern català, 700 alcaldes i prop de 50.000 voluntaris. Si les amenaces es materialitzen, el Govern d'Espanya estaria sobrepassant el nombre de persones castigades pel cop d'Estat d'Erdogan "va ser el missatge que va llançar el responsable de Comunicació Exterior del Govern, en castellà i anglès, recentment als corresponsals.





Per això, Reporters sense Fronteres considera que "categoritzar als periodistes a per afinitats polítiques i realitzar llistes deAfecciones i desafeccions a una causa és més propi de règims totalitaris que de sistemes democràtics":