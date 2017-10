L'Espanyol torna a suspendre en punteria (0-0)

L'equip blanc i blau segueix amb problemes de cara al gol.





El RCD Espanyol no va poder passar de l'empat aquest divendres a la nit davant el Llevant a Cornellà-el Prat. 0-0 i res més a afegir. La manca de punteria segueix sent una assignatura molt pendent per als de Quique Sánchez Flores.





El partit va tenir de tot: travessers, gols anul·lats, aturades i polèmica. Però al final del dia, aquest 0-0 roman aquí.





El Llevant, que venia de dos partits perduts, aconsegueix un valuós punt fora de casa i merescut, doncs va aconseguir ficar la por al cos dels pericos amb ocasions també de qualitat.





La pitjor notícia per als granota va ser l'absència del seu golejador, Bardhi, que no va poder jugar més que els 11 minuts finals per una grip.





En els últims minuts va venir el travesser de Darder, el gran parada a Sergio García i al final un gol anul·lat a Gerard Moreno. 0-0 i polèmica servida.