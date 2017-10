Tensions internes en els partits independentistes davant el compte enrere per a respondre a Rajoy

Puigdemont al seu escó del Parlament





Tant des de sectors d'ERC, la CUP, l'ANC com des del propi PDeCAT, està creixent l'exigència que Puigdemont declari la independència abans de que l'Estat apliqui l'article 155 de la Constitució.





La sessió parlamentària de dimarts passat en què el president Puigdemont va imposar l'estratègia d'anunciar la independència i suspendre els seus efectes està obrint diferències en el si del bloc sobiranista.





El mateix dimarts els consellers del Govern van haver-se de pronunciar abans d'acudir al Ple del Parlament sobre la proposta de Puigdemont: "DUI suspensiva i diàleg" o "DUI hard". Segons informa 'La Vanguardia', tots els consellers van votar a favor de la primera opció a excepció de la responsable d'Ensenyament, Clara Ponsatí, i Oriol Junqueras, que es va curar en salut i va evitar pronunciar-se.





Per la seva banda, la CUP va evidenciar el seu desacord i va forçar, després de la sessió parlamentària, la signatura del document de declaració d'independència. Una postura que ha anat reafirmant en els últims dies anunciant que per a ells s'ha acabat el cicle autonòmic i que no tornaran al Parlament.





Així, aquest divendres, la CUP enviava una carta a Puigdemont en què li reclamava proclamar la independència abans que l'Estat apliqui l'article 155. La missiva se sumava així al comunicat fet públic dijous per la ANC que exigia també aixecar de seguida la suspensió de la declaració d'independència. Exigències que coincidien amb les primeres veus dins de JuntsXSí -en concret des MES i Demòcrates de Catalunya- que demanaven també activar la declaració d'independència com a resposta a Rajoy.





Una pressió que, de forma menys explícita, havia abonat també el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, que a través del seu Twitter es va mostrar "totalment d'acord" amb un twit d'Ernest Maragall que demanava "assumir ja el risc de la llibertat ".





També la JNC -Joventut del PDECat- apostava ahir per proclamar la independència si l'Estat respon amb un "atac a les institucions catalanes".





L'excusa és la intervenció de Mariano Rajoy al Congrés, del qual conclouen que no hi ha opcions per al diàleg.





El compte enrere fins a les 10:00 h. del matí de dilluns, límit del termini imposat per Rajoy perquè li respongui Puigdemont, té ara diferents focus d'atenció.





MEMBRES DEL PEDECAT VOLEN AIXECAR LA SUSPENSIÓ





Aquest dissabte, més de 30 membres i simpatitzants del PDeCAT han demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "doni per finalitzada" la suspensió de la declaració d'independència i proclami la república catalana, en considerar demostrat que el diàleg és impossible per part de l'Estat.





En el manifest 'Per la República Catalana, aixequem la suspensió de la Declaració de Independència' i està signat genèricament com 'Partit Demòcrata per la Declaració d'Independència'. Han assegurat que la resposta a la suspensió de la declaració ha estat la més "abrupta, rude i predemocràtica" que podien imaginar, i que PP i PSOE han menyspreat a Puigdemont i a la societat catalana.





I han reclamat que el requeriment del Govern espanyol quedi sense resposta: "Proposem amb el major respecte i amb tota claredat que el vergonyós requeriment del Govern espanyol quedi sense resposta a l'ésser, ja, un Estat sobirà". Entenen que que la suspensió de la declaració va ser "oportuna" per mostrar voluntat de diàleg internacionalment, però fan referència al president de la UE, Jean-Claude Junker, per constatar que una taula de diàleg amb només una de les parts és impossible.





Entre els adherits estan Àngel Colom, Víctor Terradellas, Èric Bertran, Xavier Bosch i Garcia, Pol Serrano, Latifa el Hassani, Mark Serra, Josep Maria Argemí i la Plataforma per la Sobirania.





L'CUP DÓNA PER ACABAT EL CICLE AUTONÒMIC





Per la seva banda, la CUP afronta aquest dissabte el consell polític en què abordaran l'estratègia que caldrà seguir el proper mes, tant a escala institucional com al carrer. Els anticapitalistes van advertir el mateix dimarts que la confiança en el Govern havia quedat "tocada". Els cupaires no veuen bé que s'hagi optat per frenar la DUI sense establir un termini màxim de temps per al diàleg.





Així, tot indica que la proposta que avui porta el secretariat al consell polític és que la formació suspengui l'activitat parlamentària "autonòmica" i no assisteixi a les comissions o als plens si s'aborden qüestions en el marc de les competències autonòmiques.





No obstant això, encara s'ha de consensuar com es concretaria aquesta retirada de l'activitat parlamentària perquè no afecti la viabilitat de la legislatura, que la CUP vol que s'acabi amb l'aplicació dels resultats de l'1-O. També s'abordarà la possibilitat de futures mobilitzacions, ja sigui per reclamar la DUI o per respondre a l'aplicació de l'article 155 o la repressió de l'Estat. També es preveu que alguns sectors cupaires proposin la possibilitat de formar part d'un "govern d'unitat nacional" per aplicar la declaració d'independència.





DEBAT A ERC I LA ANC





El debat a ERC també està obert. El portaveu Sergi Sabrià ha considerat "claríssimament declarada" la independència, tot i que suspesa per donar "temps al diàleg", que ha situat en un mes de termini. Junqueras es dirigirà aquest dissabte al Consell Nacional del seu partit per informar de la situació, sense pretensió de votar res, però amb la voluntat que els quadres republicans puguin manifestar els seus dubtes. "La disciplina es manté, però també hi ha preocupació", admeten des de la cúpula del partit, conscients de la dificultat de conjugar les pressions de la CUP i els recels del PDECat.





Així mateix, la divisió també afecta les entitats sobiranistes. La petició de l'ANC d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència a partir d'una reunió sense la presència del seu president i part del seu secretariat obre un nou conflicte al front independentista.