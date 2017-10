Junqueras crida a la unitat dels independentistes per culminar el camí a la república catalana

Oriol Junqueras al Consell Nacional d'ERC.





El líder d'ERC i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha expressat el seu suport al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per complir el mandat del referèndum de l'1 d'octubre, i ha demanat preservar la unitat imprescindible per "culminar el camí a la república "catalana.





Durant el Consell Nacional extraordinari del partit aquest dissabte, ha confiat en la "unitat d'acció" del Govern, del Parlament, del món municipal, de les entitats i de la ciutadania.





"Complirem el mandat de l'1-O i ho farem a través del diàleg per evidenciar davant la comunitat internacional qui vol dialogar i qui no", i ha afegit que aquesta estratègia mostra la racionalitat del Govern davant la resta de nacions del món, ha dit .





CRÍTIQUES A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DELOS SOCIALISTES





Així mateix, ha acusat el PSOE de alinear-se amb el PP en la possibilitat d'aplicar l'article 155 de la Constitució, i ha criticat que la proposta dels socialistes de reformar la Constitució implicaria la participació d'aquells que van impedir votar al referèndum i "van tombar "l'Estatut de 2006.





"El camí ens el marquen els que han fet tot el possible per tallar tots els camins. Ens volen posar sota la tutela dels que ens han tallat totes les opcions", per la qual cosa ha apel·lat a la unitat dels demòcrates per construir una república catalana.





Junqueras ha opinat que els catalans es van trobar amb condicions inimaginables per votar en l'1-O, però que van aconseguir superar les dificultats amb perseverança, el que ha permès demostrar que "la gent d'aquest país fa miracles".





"En cap democràcia s'ha ordenat colpejar a aquells que pretenien posar una papereta en una urna", i ha defensat que els resultats de l'1-O van reafirmar el seu compromís amb el mandat democràtic expressat pels catalans.