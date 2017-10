L'hongarès Kornél Mundruczó guanya el Festival de Sitges amb la faula sobre refugiats 'Jupiter's moon'

El director hongarès Kornél Mundruczó en ple rodatge





La pel·lícula 'Jupiter' s moon ', de l'hongarès Kornél Mundruczó i protagonitzada per un refugiat sirià capaç de levitar, ha guanyat aquest dissabte el 50 Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, "per la seva valentia de barrejar fantasia amb un tema tan actual", com ha decidit el jurat per unanimitat.





Ho ha anunciat en roda de premsa el cineasta Gary Sherman costat del director del certamen, Àngel Sala, i altres membres del jurat, els directors Alberto Marini i Nick Acosta, l'historiador cultural David J.Skal i la productora Hattie Yu, que han afegit que el film guanyador també ha estat reconegut com el de Millors Efectes Especials --de Ferenc Deák--.





El Premi a la Millor Direcció ha recaigut en Coralie Fargeat per 'Revenge', mentre que el Premi Especial del Jurat ha estat per a 'Thelma', de Joachim Tier, un film que també ha rebut el Premi al Millor Guió, escrit per Tier juntament a Eskil Vogt.





Han distingit com a millor interpretació femenina a Marsha Timothy, de 'Marlina the Murderer in four acts', i Rafe Spall ha estat reconegut com el millor intèrpret masculí a 'The Ritual': Sherman ha destacat que valoren la importància de la interpretació en el conjunt de la pel·lícula i la força que aporten tots dos als seus respectius personatges.





La Millor Fotografia ha estat la de 'A Ghost Story', d'Andrew Droz Palerm --aplaudido efusivament pels presents a la roda de premsa-, mentre que el Gran Premi del Públic ha recaigut en 'Matar a Déu', d'Albert Va pintar i Caye Casas, directors que també han comptat amb el premi al Millor Curtmetratge per 'RIP'.





Els principals reconeixements es lliuraran la nit d'aquest dissabte en una gala que comptarà amb un espectacle de La Fura dels Baus i que homenatjarà mites i icones del cinema fantàstic, a l'espai La Fragata, sota l'emblemàtica església de Sitges; i durant la projecció de cloenda de 'The Lodgers' es lliurarà la resta de premis.





PREDOMINEN LA PRODUCCIÓ EUROPEA I LA PRESÈNCIA DE LA DONA





En preguntar per què en el palmarès predominen les produccions europees i amb gran presència femenina, Sala ha contestat que no ha estat premeditat i Sherman ha afegit que no hi havia cap prejudici: "Hem escollit les que ens semblaven millors, sense tenir en compte si eren asiàtiques, europees o americanes ".





El mateix ha passat amb la gran presència de protagonistes i directores femenines entre els premiats --com a 'Revenge', 'Thelma' i 'Marlina ...'--, que el jurat ha triat per la seva qualitat, i Sala ha celebrat la "gran notícia" que s'hagin obert les portes a la mirada femenina en el gènere fantàstic, i amb rols violents que de vegades s'havien atribuït a homes.





RESCATAR PEL·LÍCULES MALTRACTADES





Sobre alguns films europeus, Sala ha reivindicat que el festival tracta de "rescatar títols que han estat maltractats per altres festivals", com a Cannes, Venècia i Berlín, ja sigui per mala crítica, mala premsa o un mal rebuda, però que consideren que tenen gran qualitat.





"Jupiter's moon' va més d'Europa que altres pel·lícules" amb aparença important i seriosa però que se les emporta el vent, ha dit, i ha assegurat que quan va veure a Cannes el film va suplicar per dur-la a Sitges.





EUROPA I ÀSIA





El premi Focus Àsia al cinema asiàtic ha distingit a 'A special lady' de Lee An-kyu, amb un esment especial per 'Marlina the Murderer in four acts', i el Panorama Fantàstic ha assenyalat com a millor pel·lícula 'The Battleship Island'.





Els premis Méliès al cinema europeu han reconegut la pel·lícula 'Thelma' i el curtmetratge de Magalí Magistry 'Expire', mentre que el reconeixement Blood Window ha recaigut en 'Madrassa', d'Hernan Aguilar, amb una menció especial per a l'actriu Isabel Zuaa per 'As Boas Maneiras'.





La Secció Òrbita, dedicada a l'acció i el thriller, ha distingit a 'The Batlleship Island', de Ryoo Seung-Wan; el Panorama Documenta, amb premi popular al millor documental, ha destacat el film d'Alexandre O.Philippe '78 / 52 '; i la millor pel·lícula d'animació --sección Anima't-- ha estat 'Tehran Taboo', d'Ali Soozandeh.





UN 32% MÉS D'ENTRADES ALS ÚLTIMS TRES ANYS





El Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha venut un 32 per cent més d'entrades en els últims tres anys, després d'arribar a un rècord aquesta edició, que tancarà diumenge rondant les 70.000 entrades i recaptant prop de 700.000 euros, segons ha informat l'organització a Europa Press.





El director del certamen, Àngel Sala, ha dit aquest dissabte en roda de premsa que fins divendres s'han venut 66.136 entrades, i espera aconseguir un 14 per cent més que les 62.255 entrades de l'any passat, que va ser rècord de vendes.





Aquesta edició del festival --el principal patrocinador és Gas Natural Fenosa-- ha comptat amb un pressupost de 2,7 milions d'euros, un 17 per cent més que el 2016, i Sala ha reivindicat el creixent interès que viu el gènere i que es constata des del certamen, cada vegada més consolidat.





"Hem deixat de ser un nínxol, i el fantàstic interessa", després del que ha demanat als mitjans de comunicació --als quals ha agraït el suport per lograrlo-- dedicar més espai a la cultura.





El festival tindrà la nit d'aquest dissabte la gala de cloenda, amb un espectacle de la Fura dels Baus i la pel·lícula 'The Lodgers', en dos actes durant els quals es lliuraran els guardons --que han distingit com a Millor Pel·lícula l'hongaresa 'Jupiter's moon' -, i aquest diumenge també hi haurà diverses 'maratons' de cinema a les sales Auditori, Prado i Retiro.