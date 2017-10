Ni els Reis ni cap ministre acudiran al lliurament dels Premis Planeta

Els Reis van presidir la gala del Premi Planeta l'any passat





A poques hores de que se celebri la gala de lliurament del guardó, ni Felip VI ni Letizia tenen previst assistir a aquesta edició, com tampoc cap ministre del Govern. Està previst que el Govern central estigui representat pel secretari d'Estat de Cultura.





L'editorial Planeta fallarà aquest diumenge el seu LXVI Premi de Novel·la enmig d'una gran expectació mediàtica després de l'anunci del seu canvi de seu a Madrid fruit de la situació política catalana. Fonts de l'editorial han confirmat a poques hores de que se celebri la gala d'entrega del guardó, la gran festa literària que se celebra cada any a Barcelona, Felip VI i Letícia no tenen previst assistir a aquesta edició.





Solen acudir membres del Govern, de la Generalitat i, gairebé sempre, de la Casa Reial. L'any passat, el Rei i Puigdemont van sopar junts i Felip VI va estar molt abrigat per l'Executiu central. Van acudir també la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i la presidenta del Congrés, Ana Pastor. Una representació del més alt nivell.





Però la gala se celebra aquest any a unes hores que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha de respondre al requeriment de Mariano Rajoy per confirmar si ha declarat la independència. De moment, està prevista l'assistència de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, el secretari d'Estat de Cultura, Ferran Benzo, el conseller d'Empresa del Govern, Santi Vila, i el de Cultura, Lluís Puig, a l'acte al Palau de Congressos de Catalunya.





Els aproximadament 1.000 convidats que cada any acudeixen al lliurament del premi Planeta han continuat rebent les seves invitacions i els bitllets d'AVE, en cas d'acudir de fora de Barcelona.





Crehueras DEMANA DIÀLEG PER SOLVNTAR LA SITUACIÓ CATALANA





El president del Grup Planeta, Josep Creuheras, ha apel·lat aquest dissabte al diàleg per solucionar la situació política catalana, i ha vist en la proposta de reforma constitucional un "camí a explorar" i una via, impensable fa uns mesos, per solucionar el conflicte .





En un discurs abans de presentar en roda de premsa els detalls del LXVI Premi Planeta de Novel·la, que es decidirà aquest diumenge, Creuheras ha considerat que la societat actual és "democràticament fort", el que la fa capaç de resoldre aquest conflicte.





"Demano diàleg amb respecte a la llei i des de la llei", i ha confirmat que aquest dijous es va fer efectiu el trasllat de la seu social del grup a Madrid per buscar estabilitat al projecte empresarial.





"Crec que vivim en una societat democràticament forta, crec en els polítics que tenim i crec que tenim vies de solució", ha remarcat en una roda de premsa amb especial expectació mediàtica per l'anunci de canvi de seu.





"Encara estem a temps de dialogar dins de la llei i arribar a solucions del conflicte", segons Creuheras, que no ha eludit cap pregunta sobre això, si bé ha demanat tot el protagonisme per a la literatura.





Preguntat per si la mudança de seu social podria ser transitòria, ha respost que ara per ara és "definitiva", encara que ha dit que nous escenaris polítics podrien portar a reconsiderar en un futur.





Ha recordat que el grup va néixer a la capital catalana el 1949, i ha ressaltat el seu esforç per convertir-se en el setè grup de tot el món, líder de la publicació a Espanya i segon a França.





MOTIUS ESTRICTAMENT EMPRESARIALS





"Hem posat el nostre granet de sorra perquè Barcelona sigui considerada capital mundial de l'edició espanyola, i ens sentim molt orgullosos de ser a Barcelona de pertànyer a Catalunya, Espanya i Europa", ha defensat.





Ha tornat a atribuir el canvi de seu a "motius estrictament empresarials" i a la necessitat de les empreses de tenir regles del joc clares per preservar els interessos d'accionistes, col·laboradors, empleats i autors.





"DECISIÓ DOLOROSA"





Segons la seva opinió, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va proclamar la independència per suspendre-pocs segons després, el que va situar a l'empresa en una situació d ' "inseguretat jurídica" que va portar al consell d'administració a aprovar el canvi de seu.





"És una decisió dolorosa perquè nosaltres ens sentim part de Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa", ha remarcat Creuheras, que ha reiterat la seva intenció que els empleats segueixin a la capital catalana, però no ha descartat algun canvi de treballadors, tenint en compte que el centre de decisions estarà a Madrid.





EDICIONS 62 SEGUIRÀ A BARCELONA





La cúpula directiva celebrarà la majoria dels seus consells d'administració a Madrid, com recomana la normativa, ha dit Creuheras, que ha garantit que Edicions 62 seguirà a Barcelona.





L'activitat del grup a Espanya estava actualment repartida en seus de Barcelona i Madrid, i "això seguirà igual", ha afirmat el líder del grup.