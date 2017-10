Ultimàtum de la CUP per proclamar la república catalana al Parlament

El Secretariat Nacional de la CUP pretén imposar un ultimàtum





La CUP proposarà celebrar un ple extraordinari monogràfic per parlar de la república catalana i de l'arrencada d'un procés constituent. Aquest és el format pel qual aposta la formació d'esquerra independentista per tal que culmini amb la proclamació solemne de l'Estat català independent en forma de república ".





Els cupaires han considerat que en aquest ple es podrien "fer efectius" els resultats del referèndum de l'1 d'octubre, després que el Govern central hagi tallat qualsevol opció de diàleg i mediació, afegeixen. El comunicat explica que la proposta s'ha pres per acord durant el Consell Polític celebrat aquest dissabte.





Aquest dissabte, la formació anticapitalista ja ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que abandoni plantejaments que portin a la "confusió, frustració i desconcert" i que, en conseqüència, proclami la república catalana i contestar al requeriment del Govern de forma "nítidament afirmatiu". "Cal resoldre ja el resultat de les urnes", ha subratllat la portaveu del Secretariat Nacional, Núria Gibert.





Preguntada per si la CUP dóna per acabada la legislatura i pensa seguir al Parlament, Gibert s'ha limitat a contestar que els cuperos no estan disposats a "participar en una dinàmica autonomista". No obstant això, el partit ha optat per ajornar la decisió de si renuncia indefinidament a la seva activitat parlamentària ordinària o no.