Suárez desencalla l'autobús de l'Atleti (1-1)

Messi, alacaigut davant el gol de l'Atleti.





El Barça ha tret un empat més que merescut aquesta nit al Wanda Metropolità davant un Atlètic de Madrid que, un cop més, ha tornat a jugar com un equip petit, aquesta vegada en el seu propi camp.





Ja ho va deixar entreveure Simeone entre setmana quan va comentar entre línies que la gespa potser no estaria en millors condicions, una mica impropi d'un equip que ha lluitat dues Champions.





La primera meitat ha estat un setge del Barça que només li ha faltat una mica més d'intensitat i punteria en els metres finals. No obstant això, l'Atlètic ha aprofitat una de les tres que ha tingut, aïllades, per marcar un gran gol, obra de Saül.





La segona part encara ha estat més pel Barça, molt més atacant. L'Atlètic, per si fos poc, ha lliurat literalment la pilota a l'equip visitant, que ha arribat a tenir uns números de possessió propers al 70%.





Tant va el càntir a la font que al final es trenca. Al 82, Suárez ha empatat per al Barça. D'aquí fins al final, ha estat un atac i gol per als de Valverde, que han tingut un parell d'ocasions claríssimes per aconseguir la victòria.





Amb el temps complert, Messi ha tingut una falta a la vora de l'àrea que ha marxat fregant el pal. Al final, empat en un camp difícil davant un equip que no s'ha merescut el punt que ha guanyat.