Puigdemont: amb els sentiments no es juga

Junqueras i Puigdemont al Parlament.





Queden poques hores per conèixer la resposta que el president Puigdemont donarà al president Rajoy. Tal com s'estan produint els esdeveniments, si algú no hi posa remei, la resposta serà Sí. Amb aquestes dues lletres, la que ens espera a Catalunya és imaginable. La irresponsabilitat de Puigdemont, Junqueras, els J&J i algun altre més camuflat, - ja es coneixien les intencions inicials de la CUP- duran a aquest país a un enfrontament de carrer molt dur, al retrocés en l'autonomia i a una bretxa social que no es tancarà en unes quantes generacions. És l'operació cranc dels que se salten les lleis i les institucions i que encara volen tenir raó.





Allargar la mà, parlar de diàleg, quan es vol seguir muntat a dalt del ruc és impropi de governants que dirigeixen la vida de les persones i d'un país que estan disposats a sacrificar en nom de la llibertat i els drets ¿de qui?





Tot aquest temps s'ha estat jugant amb els sentiments de les persones, això és un error i una actitud miserable per part dels que ho estan fent.





Els sentiments, encara que alguns no ho creguin, es poden controlar un cert temps, però no sempre i menys quan no es compleix el proposat. Ara, arribats a aquest punt, els autors materials d'aquest procés tenen un greu problema, molt difícil de controlar. Els milers de ciutadans que han sortit als carrers, confiant en el missatge de que la independència estava més a prop que mai, no es conformaran -una petita part, si- i la seva resposta davant la promesa incomplida tindrà lloc en aquests carrers, però ja no pacíficament. Això sí, els carrers controlats pels antisistema que porten temps preparant les "guerrilles" urbanes i que aniran a sembrar la inseguretat allà per on passin. ¿Això no ho havien previst? ¿Pensaven que això seria un tranquil passeig de diumenge, amb vermut inclòs?





Els carrers es convertiran en un escenari bèl·lic. Cal no oblidar que els altres extrems, els radicals de la ultra dreta ja fa un temps que es preparen a Barcelona per actuar i tampoc són germanetes de la caritat. Però a qui li importa les conseqüències? Als que fins ara estan governant, ja estem comprovant que no, però els d'abans, els Pujol, Mas i companyia, com pitjor millor, aquesta és la seva filosofia. Mentre es parla d'aquests això mes, la gent s'oblida dels corruptes.





Uns quants "illuminates" estan jugant molt, però que molt brut. Són els ideòlegs d'un procés que ja va néixer mort. Ells ho saben, però alguns volen passar a la història com a màrtirs. De veritat s'ho creuen?





Només cal esperar, encara que tinc seriosos dubtes, que les coses acabin bé.





Deia Charles Dickens que "hi ha cordes al cor humà que seria millor no fer vibrar".