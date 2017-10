Puigdemont assegura que les seves decisions s'inspiren en la pau, la fermesa i la democràcia

Puigdemont i Junqueras davant la tomba de Lluís Companys





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha constatat el seu compromís amb valors que vol mantenir: "Reiterar el nostre compromís amb la pau, el civisme, la serenitat, i també la fermesa i la democràcia, com a inspiradors de les decisions que hem de prendre".





Puigdemont ha parlat aquest diumenge al costat del vicepresident i altres membres del seu Govern, davant la tomba del president Lluís Companys, de qui avui es commemora el 77 aniversari del seu afusellatment. Ha volgut destacar que ho diu "en un moment com aquest, en un lloc com aquest, en un dia com aquest", subratllant que ho diu davant la tomba de Companys en l'aniversari de la seva mort i un dia abans de contestar al requeriment del Govern central sobre la declaració d'independència.





Puigdemont --que ha fet una ofrena floral davant la tomba després de ser rebut per algunes persones al crit de 'President' - ha defensat respondre amb valors cívics i democràtics a les crítiques "en aquestes hores difícils i alhora esperançades que viu Catalunya" .





Per això ha lamentat especialment l'acusació d'adoctrinament polític a les escoles catalanes: "Contra la indignitat d'alguns polítics que calumnien a la nostra escola, la dignitat dels nostres professors".





"Contra la violència, civisme; contra les amenaces i la por, esperança; contra els provocadors, serenitat; contra els insults, respecte", ha emfatitzat.





Puigdemont ha demanat donar valor als vots i no només als diners, a doble al·lusió al referèndum ia les conseqüències econòmiques del procés sobiranista. I ha afegit: "Contra els qui posen l'economia al servei dels interessos polítics, la determinació de les nostres pimes i dels nostres treballadors de construir un país de lliure competència".





DIGNITAT DEMOCRÀTICA





Puigdemont ha fet un paral·lelisme entre la dignitat i el coratge que veu en Companys i la necessitat de mantenir aquests dos valors a Catalunya, "un poble que buscarà sempre i en tot moment la llibertat de tots els seus ciutadans". I ha destacat el "compromís de pau contra la violència, l'agressió i la imposició".





Així mateix, ha constatat que van afusellar a Companys per ser president de la Generalitat, i que va ser víctima "d'un combat molt desigual entre la legitimitat i la dignitat democràtiques i la il·legitimitat i la baixesa del feixisme emparat en la força de l'Estat".





Puigdemont ha lamentat que el Govern central no hagi demanat perdó per la mort del seu antecessor 77 anys després, "quan se suposa que l'ordre i la legalitat que van permetre aquella execució ja han canviat". I també s'ha referit al PP: "Al contrari: el partit que governa Espanya segueix banalitzant aquell crim mentre tria com a socis de manifestació als que alcen el braç feixista amb total impunitat".