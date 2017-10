Arriba la Festa del Cinema amb entrades a 2,90 euros des d'aquest dilluns i fins dimecres

La Festa del Cinema exhibeix estrenes a preu reduït





La tretzena edició de la Festa del Cinema arrenca aquest dilluns 16 d'octubre a tot Espanya i es prolongarà fins el dimecres dia 18, amb entrades a 2,90 euros per a aquelles persones que mostrin la seva acreditació en el cinema.









La mecànica per a aquesta nova edició de la Festa del Cinema es manté, de manera que els espectadors, excepte els menors de 14 i els majors de 60 anys, s'hauran d'acreditar a la pàgina web 'www.fiestadelcine.com' per aconseguir l'acreditació que els permetrà gaudir d'un preu reduït per entrada durant els tres dies de l'esdeveniment.





D'aquesta manera, les entrades per a la Festa del Cinema podran ser adquirides per tres canals de venda diferents: taquilla, caixers de venda d'entrades situats en els halls dels cinemes i plataformes habituals de venda per Internet.





En aquesta ocasió, els espectadors podran gaudir de títols com 'Blade Runner 2049', 'Churchill', 'L'altre guardaespatlles', 'It', 'La boira i la donzella', 'La torre fosca', Homecoming ',' Tadeo Jones 2: El secret del Rei Mides 'o' Estiu de 1993 ', triada com la pel·lícula que representarà Espanya als Oscars per competir en la categoria del premi a la Millor pel·lícula de Parla no Anglesa, entre d'altres.





L'última edició de la Festa del Cinema es va celebrar al mes de maig i va registrar un total de 1.549.830 espectadors durant els tres dies de l'esdeveniment. 'Guardians de la Galàxia. Vol 2 ',' El Bebé Jefazo 'i' Fast and Furious 8 'van ser les pel·lícules més vistes pels espectadors.





Aquesta xifra va ser inferior a l'obtinguda en l'edició anterior, celebrada els passats 24, 25 i 26 d'octubre de 2016, que va congregar 2.598.958 d'espectadors durant els tres dies de la promoció. En la seva predecessora --durant l'edició de maig de 2016--, prop de 1,7 milions d'espectadors van assistir a les sales entre els dies 9, 10 i 11 de maig.





En total, durant les dotze edicions realitzades fins a la data, més de 17 milions d'espectadors han gaudit de la Festa del Cinema. Dues pel·lícules espanyoles, '8 Cognoms Bascos' i 'Un Monstre em ve a veure' lideren el rànquing històric d'espectadors de la Festa del Cinema.





L'esdeveniment està organitzat per la Confederació de productors audiovisuals espanyols (FAPAE), la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (FEDICINE), la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE) i l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), i busca fomentar l'assistència a sales de cinema com un hàbit social i cultural, a més de mostrar l'agraïment de la Indústria als espectadors.