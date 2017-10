Un document del Govern assegura que una DUI no implica immediatament una Catalunya independent

Document de la Conselleria d'Economia sobre una Catalunya independent





El document de la Conselleria d'Economia de la Generalitat també descriu el canvi de seus socials dels bancs com a possible pressió per evitar una DUI i el trasllat d'empreses com un moviment transitori i reversible.





L'escrit, enviat a les delegacions del Govern a l'exterior, avançat per TV3, diu que no cal oblidar que, perquè una Catalunya-estat quedi fora de la UE o de l'euro, Espanya tindria abans de reconèixer la independència, "cosa que no passarà a curt termini ", diu el document.





Aquest és un dels arguments que el Govern esgrimeix per assegurar que "en el període de transició" els dipòsits de tots els bancs amb domicili fiscal a Catalunya estaran coberts pel Fons de Garantia de Dipòsits Espanyol, que compta amb una garantia europea que els garanteix en la seva totalitat fins a 100.000 euros per dipositant i entitat financera.





"Els dipòsits de totes les entitats de Catalunya estan, per tant, plenament garantits. El Banc Central Europeu és (i continuarà sent) el supervisor únic del sistema financer europeu, inclòs el català, i aportarà tota la liquiditat que sigui necessària cap a aquests bancs ", sosté el document.





PERMANÈNCIA A LA UE





Creu que "el més probable i desitjable és la permanència d'una Catalunya-estat a la UE, bé de manera automàtica o després d'un procés de negociació simplificat" però que, en l'improbable cas d'exclusió de la UE --diu literalment- -, l'euro estaria garantit perquè qualsevol país del món pot utilitzar la moneda que consideri adient.





Recorda que diversos països del món utilitzen l'euro sense estar dins de la Unió Europea --mitjançant un acord monetari o de manera unilateral-- i "en aquest escenari, la millor opció per a Catalunya seria signar un acord monetari amb la UE, l'aprovació del qual no requeriria unanimitat i, per tant, Espanya no podria vetar-lo".





El document també fa esment a les decisions del Banc Sabadell i de Caixabank de traslladar les seves seus socials fora de Catalunya, que considera que "són legítimes i responen principalment a la voluntat d'evitar fuites de dipòsits no catalans i de tranquil·litzar als seus accionistes".





Això sí, el text també recull que aquesta decisió "pot respondre a un desig / intent de fer pressió política cap al Govern de Catalunya per evitar una declaració d'independència, així com també a pressions rebudes per part del Govern espanyol".





MARXA D'EMPRESES REVERSIBLE I SENSE MOTIU





El document, enviat a les delegacions estrangeres de la Generalitat, també diu que "el fet de no traslladar la seva seu a Madrid podria significar que és un moviment transitori i reversible en el futur".





Considera, a més, que "no hi ha cap motiu perquè les empreses marxin de Catalunya", ja que assegura que tots els indicadors econòmics i les mesures polítiques fins a la data fan pensar que les empreses tindran un marc normatiu, econòmic i laboral millor en una Catalunya-estat que el que tenen ara.