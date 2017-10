Puigdemont respondrà al requeriment del Govern aquest dilluns a les 10 del matí

Els presidents Carles Puigdemont i Mariano Rajoy





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, preveu esgotar el termini d'aquest dilluns a les 10.00 hores per respondre al requeriment del Govern central sobre si dimarts va declarar o no la independència, contestació de la qual depèn que l'Estat apliqui a l'autonomia catalana l'article 155 de la Constitució.





Així ho han explicat a Europa Press aquest diumenge fonts governamentals, hores abans d'expirar el termini, i després que Puigdemont hagi dit davant la tomba del seu antecessor Lluís Companys: "Reiterar el nostre compromís amb la pau, el civisme, la serenitat, i també la fermesa i la democràcia, com a inspiradors de les decisions que hem de prendre".





En aquest mateix acte també han parlat els partits: el més explícit ha estat la CUP, quan Gabriela Serra li ha reclamat dir a Rajoy que si va declarar la independència, i també ha demanat que el Parlament la declari en la mateixa setmana, o la CUP estudiarà abandonar la càmera --també depenent de l'actitud del Govern espanyol--.





El vicepresident Oriol Junqueras (ERC) ha demanat unitat i confiança al Govern, com Marta Pascal (PDeCAT), que ha anteposat aquesta necessitat d'unió a que la CUP plantegi ara un ple; i Salvador Illa (PSC) ha demanat a Puigdemont que confirmi a Rajoy "la veritat": que no va declarar la independència, segons ell.





També Cs i PP han anat demanant durant la setmana que no es declari la independència, al contrari de l'ANC i Òmnium Cultural, que han anat encoratjant a Puigdemont perquè segueixi endavant cap a la república.

Joan Coscubiela (SíQueEsPot) ha dit aquesta setmana que el més clar que va dir Puigdemont dimarts va ser defensar el diàleg; i la cara més visible dels 'comuns' i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat no declarar la independència, sinó aportar diàleg i solucions polítiques en comptes de judicials.





EL REQUERIMENT





Segons el requeriment que el Govern va enviar dimecres per burofax, Puigdemont pot respondre fins dilluns a les 10.00 hores si va declarar la independència --no respondre es considerarà una resposta afirmativa--; i té fins el dijous 19 a la mateixa hora per complir íntegrament el requeriment.





Complir totalment implica revocar la declaració --si la va fer--, per a "restaurar l'ordre constitucional i estatutari, ordenant el cessament de qualsevol actuació dirigida a la promoció, avanç o culminació de l'anomenat procés constituent", i complir íntegrament les resolucions del TC .





A més, Puigdemont hauria de comunicar el requeriment a la presidenta del Parlament i la resta de la Mesa, "requerint igualment la restauració de l'ordre constitucional i estatutari".





I s'insta el president a comunicar el dia 19 al Govern central "de manera fefaent" que tant ell com el Parlament han complert el requeriment.





L'últim punt del text constata que Puigdemont és el més alt representant de la Generalitat i de l'Estat a Catalunya, de manera que, si no compleix el requeriment, el Govern central instarà el Senat a prendre les mesures necessàries perquè Catalunya compleixi "les seves obligacions constitucionals i per a la protecció de l'interès general, a l'empara del que disposa l'article 155 ".