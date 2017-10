El conservador Partit Popular (ÖVP) guanya les eleccions a Àustria amb el líder més jove d'Europa

El conservador Sebastian Kurtz, de 31 anys, serà el líder més jove d'Europa





El Partit Popular (ÖVP) obtindria una estimació de vot superior al el 31,5% i podria governar amb el suport de l'extrema dreta. El seu resultat supera el del Partit Socialdemòcrata (SPÖ) i l'ultranacionalista Partit Liberal (FPÖ).





Així ho indiquen les més recents projeccions emeses per la televisió pública ORF, realitzada amb un 70,3% del escrutini, així com una estimació per al vot per correu. Segons les dades publicades per ORF, l'ÖVP, liderat pel jove ministre d'Exteriors, Sebastian Kurz, de 31 anys, obtindria el 31,6%, els socialdemòcrates de l'SPÖ, presidit per l'actual canceller federal, Christian Kern, el 27,0%, i el FPÖ, encapçalat per l'ultra, euroescèptic i populista Heinz-Christian Strache, amb el 25,9%.





Kurz, la campanya del qual ha estat marcada per un discurs dur en contra de la immigració, aconsegueix així 7,6 punts percentuals més, mentre que Kern, amb una campanya més moderada, ha pujat 0,2 punts percentuals. Strache, per la seva banda, puja 5,4 punts percentuals, després d'una campanya marcada per la crisi migratòria a Europa.





D'altra banda, els tres partits minoritaris es troben als llimbs de superar el llindar mínim del 4% per entrar al Parlament de Viena. Els liberals del partit NEOS es mantenen estables, segons aquesta última projecció, en el 5,1%, mentre que els Verds ecologistes, baixen 8,6 punts percentuals fins al 3,8%, el que seria insuficient per seguir al Parlament.





La derrota electoral dels Verds és especialment cridanera, ja que es produeix menys d'un any després del seu candidat, Alexander Van der Bellen, aconseguís guanyar la presidència federal d'Àustria, en uns agònics comicis contra l'ultradretà Norbert Hofer. Mentrestant, la llista Peter Pilz, escindida fa uns mesos dels Verds, superaria amb el 4,4% el llindar mínim per entrar a la Cambra de Viena.





Si bé tot indica ara que Àustria tindrà un govern de dretes, format pel ÖVP i el FPÖ, alguns analistes no descarten una reedició de la coalició entre ÖVP i SPÖ, al poder des de fa una dècada. En una primera reacció, Strache ha dit davant la premsa que el seu partit "parlarà amb tots".





De fet, la primera reacció internacional al triomf dels conservadors ha arribat des del president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, que ha felicitat Kurz i li ha reclamat que formi un govern "proeuropeu" i "fort". "Comptem amb un govern proeuropeu fort per treballar en el nostre futur comú", ha postil·lat el polític italià.





Uns 6,4 milions de votants estaven cridats a les urnes en unes eleccions anticipades després d'una dècada de Governs de gran coalició entre socialdemòcrates i conservadors. Per a aquestes eleccions s'han demanat 890.000 vots per correu, el seu recompte, a partir de demà, pot encara ser decisiu per determinar la segona i tercera posició.