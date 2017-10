El Govern adverteix a Puigdemont que només una resposta clara i senzilla evitarà el 155

Puigdemont esgotarà el termini per respondre al requeriment del Govern





El Govern de Mariano Rajoy ha advertit aquest diumenge al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que està "obligat a oferir una resposta clara i senzilla" al requeriment de dimecres passat i "en els termes en què se li ha formulat", i només així podrà evitar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Segons han informat fonts del Govern, qualsevol "altra mena de contestació" del president català, com "una carta o la simple reiteració del seu discurs", no evitaran l'aplicació de l'article 155, que preveu que el Govern pugui "adoptar les mesures necessàries per obligar "a una comunitat autònoma al "compliment forçós" de les seves obligacions "eludides".

A més, l'Executiu de Rajoy ha insistit a reclamar a Puigdemont una resposta que posi "fi a la tensió dels últims dies i recuperar la convivència així com el marc legal previ a qualsevol diàleg polític", assenyalen aquestes fonts.

Dimecres passat, el Consell de Ministres aprovava dirigir formalment al president de la Generalitat perquè aclarís si havia declarat la independència de Catalunya el 10 d'octubre, un requeriment que suposava el procediment previ perquè el Govern pugui prendre qualsevol de les mesures que empara l'article 155 de la Constitució.

Font del Govern de la Generalitat han explicat aquest diumenge que Puigdemont té previst esgotar el termini per respondre al requirimiento del Govern, que finalitzar aquest dilluns a les 10.00 hores.