Dos morts a Nigrán a causa dels incendis que envolten la ciutat de Vigo

Les flames assetgen Gondomar





Dues persones han mort a l'interior d'una furgoneta després veure atrapades pel foc en un incendi que afecta la zona de Chandebrito, a Nigrán (Pontevedra). Són 15 el nombre d'incendis a Galícia la qual cosa fa que estigui decretada la Situació 2 per la proximitat del foc a nuclis de població.





Segons han confirmat fonts municipals, les dues persones viatjaven en una furgoneta quan es van veure atrapades per les flames d'un incendi. La tinenta d'alcalde de Nigrán, Raquel Giráldez, ha detallat que cap a les 21.00 hores van tenir coneixement que podria haver algú atrapat en les flames.





Quan els serveis d'emergència van arribar al punt es van trobar amb el vehicle en flames i en el seu interior dues persones mortes es desconeix la identitat de moment.





Giráldez ha explicat també que la majoria de desallotjats dels seus habitatges per la proximitat de les flames estan sent reubicats en cases de familiars, encara que els hotels de la zona han posat a disposició dels afectats habitacions gratis.





DESALLOTJAMENT DE POBLACIONS I SUSPENSIÓ DE CLASSES





La ciutat de Vigo i la seva àrea metropolitana està sent una de les zones més castigades per l'onada d'incendis que afecta gran part de Galícia aquest diumenge. La policia ha desallotjat diverses poblacions properes a la província lerense per la proximitat de les flames així com la fàbrica de PSA i altres naus situades al polígon de Balaídos.





També ha estat desallotjada la residència d'estudiants del campus de la Universitat de Vigo i la facultat de Químiques, davant el risc que les flames arribessin els laboratoris d'aquesta, en els quals hi ha materials i substàncies inflamables.





La Xunta ha anunciat que queden suspeses les classes d'almenys set escoles de Vigo, ciutat que ha quedat coberta per un núvol de cendres i fum i envoltada per nombrosos incendis actius.

Segons han informat fonts del Govern gallec, les classes han estat suspeses a l'IES 1 de març i el CPI Cova terrenal de Baiona (Pontevedra), així com a l'institut de Valaderas, el CEIP Sobreira, CPI Treballs Enríquez, CEIP Marquesa do Pazo dóna Mercè i CEIP Fonts baina de Baiona.





SITUACIÓ 2 A CAUSA DE 15 INCENDIS SIMULTANIS





Són 15 el nombre d'incendis a Galícia en què està decretada la Situació 2 per la proximitat del foc a nuclis de població.





Segons informa la Conselleria del Medi Rural a través de la xarxa social Twitter, l'incendi que afecta l'Ajuntament de Nigrán ha obligat a desallotjar la parròquia de Parada.





Així mateix, a Lobios, també ha estat decretada la Situació 2 per la proximitat de les flames a les cases de la parròquia de Arauxo.





A aquests dos llocs se sumen altres 13 ajuntaments de Galícia en què s'ha activat la situació 2: Nigrán, Lobios, Cervabtesm Paderne d'Allariz, Baiona, Chandrexa de Queixa, Banys de Molgas, Ponteareas, As Neves, Salvaterra de Miño, Gondomar , Cervantes i San Cristovo de Cea.





Així mateix, efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desallotjat part dels habitants de la població de Vincios, a Gondomar (Pontevedra), així com als veïns dels nuclis de Devesa i Sobreira per la proximitat de les flames a les habitatges.





A més, altres nuclis de població de l'àrea de Vigo també estan sent desallotjats per la proximitat de les flames. La residència d'estudiants del campus de la Universitat de Vigo, en Beade, també ha estat evacuada per precaució, igual que les persones que romanien a última hora d'aquest diumenge al centre comercial Travessia de la ciutat.





El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha comparegut davant els mitjans de comunicació al Centre de Coordinació de Santiago per explicar que les investigacions apunten que no hi ha dubte que els focs van ser provocats.





