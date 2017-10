Javier Sierra guanya el Premi Planeta 2017 i Cristina López Barrio queda finalista

Javier Sierra i Cristina López Barrio, guanyador i finalista del Premi Planeta 2017





El jurat integrat per Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs i Emili Rosales ha atorgat el Premi Planeta de Novel·la al periodista i escriptor Javier Sierra, quedant finalista l'advocada Cristina López Barrio.









El periodista i escriptor Javier Sierra s'ha alçat aquest diumenge com a guanyador del Premi Planeta 2017 amb la novel·la de misteri 'El fuego invisible', en què un destacat expert persegueix el rastre del Sant Grial en la literatura i en l'art.





Després de rebre el premi, ha explicat que el relat se centra en el "poder de les paraules", i el dedica a tots els escriptors, especialment als que es troben en la vetllada literària del LXVI guardó.





L'autor, que conrea la literatura històrica amb enigma, es va presentar a la XLVI edició del guardó, dotat amb 601.000 euros, amb 'La motaña artificial', de Victòria Goodman (pseudònim), i el relat, inicialment amable, es complica amb el assassinat d'un dels membres del grup investigador.





El jove professor de Filologia al Trinity College de Dublín David Salas, que compta amb arrels espanyoles, és el protagonista de la història, que es veu obligat a viatjar a Madrid, i, allà, es troba amb una vella amiga del seu avi escriptor : Victòria Goodman.





Goodman representa la "victòria de l'home bo", ha remarcat el guanyador, que ha defensat que és en l'ús de la paraula on està l'origen de la bondat i la maldat.





Sobre el títol, Serra ha dit: "El foc invisible és una cosa que tenen vostès dins i ho poden fer servir per al bé i per al mal".





La novel·la es pot resumir com un viatge de David Sales, Victòria Goodman i una noia que es creua pel camí entre tots dos, i sorgeix de la gran pregunta que el protagonista va fer al seu avi: "D'on sorgeixen les idees, avi?" .





"Sorprèn la tremenda erudició de l'autor" d'aquesta novel·la, comentava aquest dissabte sen roda de premsa l'escriptor i membre del jurat Juan Eslava Galán en al·lusió a la novel·la triomfadora, en repassar la desena d'originals finalistes.





Javier Sierra (Terol, 1971) ha aconseguit situar les seves novel·les en les llistes dels llibres més venuts dels Estats Units, i les seves obres estan traduïdes a més de 40 idiomes.





Ha escrit novel·les històriques, contemporànies, i de viatges, entre les quals figuren títols com 'El sopar secreta' --publicada a 42 països-- 'La dama blava' -editada en altres 20--, així com 'La ruta prohibida' , 'A la recerca de l'Edat d'Or', 'Les portes templeres', 'Roswell: secret d'Estat', 'l'Espanya estranya' i 'El secret egipci de Napoleó'.





Va ser director de la revista 'Més enllà de la Ciència' durant set anys, ha presentat i dirigit espais en ràdio i televisió, i actualment es dedica a investigar arcans de la Història i escriure sobre ells.

Els seus últims projectes literaris han estat 'El mestre del Prado' i 'La piràmide immortal' -en què va refer 'El secret egipci de Napoleó' -, i va ser comissari de l'exposició 'Terracotta Army' sobre els Guerrers de Xi'an, que es va poder veure a Barcelona el 2016.





En l'actualitat, Javier Sierra treballa en un nou format televisiu per a Movistar + que tindrà com a títol 'Hi ha altres mons però són en aquest' --en al·lusió a la cèlebre frase de Paul Éluard-- i que constarà de sis documentals de 50 minuts cada un.





CRISTINA LÓPEZ BARRIO, FINALISTA





L'advocada Cristina López Barrio ha estat proclamada finalista del Premi Planeta 2017 amb la novel·la de misteri i emocions 'Niebla en Tánger', en què una dona casada i avorrida emprèn una aventura fugaç amb un home misteriós.





López Barrio (Madrid, 1970) va estudiar Dret a la Universitat Complutense de Madrid, i el 2009 va guanyar el II Premi Vila Pozuelo d'Alarcón de Novel·la Juvenil, que va publicar a l'editorial Everest.





En la novel·la finalista, dotada amb 150.250 euros, relata la vida d'una dona que viu amb tedi seu matrimoni i acaba anant a un hotel amb un desconegut, que el portarà a protagonitzar una aventura que la traslladarà a Tànger i que tindrà un llibre com fil conductor.





En rebre el premi, Cristina López Barrio ha assegurat que es tracta d'una "novel·la bèstia", del tipus que fins que no l'ha acabat d'escriure no deixa dormir ni descansar, però que versa també sobre la creació literària com a font de sanació i cura .





Segons el membre del jurat i escriptor Juan Eslava Galán, el text, que es va presentar amb pseudònim 'La nova vida de Penèlope, de Bella Linardi, es converteix en un "còctel literari perfecte de misteri i brillant exposició d'emocions".





López Barri està especialitzada en Propietat Intel·lectual, i amb el seu primer llibre per a adults -'La casa dels amors impossibles '(Plaça & Janés 2010) - es va donar a conèixer al gran públic, i la novel·la es va traduir a 15 idiomes.





La finalista ha assegurat que es tracta d'una de les seves nits que no s'obliden amb facilitat, i ha recordat que Carmen Posadas -integrant del jurat-- va ser la padrina de la seva primera novel·la.