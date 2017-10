Puigdemont no precisa en la seva carta a Rajoy si va declarar la independència de Catalunya

Puigdemont compleix amb el termini marcat per Rajoy.





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha precisat en la seva carta de resposta al Govern si va proclamar o no la independència al Parlament el 10 d'octubre i ha emplaçat el president de l'Executiu central, Mariano Rajoy, a concretar una reunió "el més aviat possible per explorar els primers acords "per resoldre el conflicte a Catalunya.





A la carta, Puigdemont ha fixat un termini de dos mesos per concretar la reunió amb el Govern central i proposa que participin en aquest diàleg "totes aquelles institucions i personalitats internacionals, espanyoles i catalanes que han expressat la seva voluntat d'obrir un camí de negociació tinguin una oportunitat d'explorar-".





En el text també ha emplaçat Rajoy a que es "reverteixi la repressió contra el poble i el Govern de Catalunya", i ha posat com a exemple la compareixença davant l'Audiència Nacional aquest dilluns dels líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i del més gran dels Mossos, Josep Lluís Trapero.





Aqui la carta publicada per RAC1 :