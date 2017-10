Trapero, Sànchez i Cuixart tornen a declarar a l'Audiència per sedició

Es barreja la possibilitat que Trapero quedi lliure una altra vegada després de declarar a l'Audiència.





El més gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; la intendent Teresa Laplana, i els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, tornaran a declarar dilluns davant la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela investigats pel delicte de sedició, davant les noves dades que han aportat els atestats de la Guàrdia Civil sobre els incidents registrats a Catalunya els dies 20 i 21 de setembre i durant el referèndum independentista de l'1 d'octubre.





La titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 ja va prendre declaració als quatre el passat 6 d'octubre, però va ser just aquell dia quan l'Institut Armat va aportar els seus informes, en els quals apunta que els investigats formaven part de l'organigrama del Govern en la seva estratègia cap a la independència.





Per tant, un cop estudiats els atestats, Lamela vol que Trapero, Laplana, Sànchez i Cuixart tornin a comparèixer per preguntar-los per la nova informació de la qual disposen el jutjat d'instrucció i la Fiscalia, tant pel paper que van exercir els Mossos en els registres en seus de la Generalitat i en el referèndum, com la implicació de Sànchez i Cuixart en el disseny del pla independentista.





A més dels quatre investigats per sedició, la magistrada ha citat a declarar el dilluns a tres testimonis dels fets: dos guàrdies civils i una secretària judicial del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, el qual va ordenar els registres el 20 de setembre.





COMITÈ ESTRATÈGIC I EXECUTIU

Concretament, l'informe que la Guàrdia Civil va enviar a l'Audiència Nacional estableix dos comitès en el camí cap a la independència, un estratègic, en què situa a Sànchez i Cuixart, i un altre executiu, exercit pels Mossos que dirigeix Trapero.





Pel que fa al delicte de sedició que investiga la magistrada i que hauria estat comès els dies 20 i 21 de setembre --tot i l'atestat també inclou l'1 d'octubre--, la Benemèrita va veure en l'actitud dels Mossos una "inacció flagrant "durant les mobilitzacions contra els registres a les seus de la Generalitat i durant el referèndum.





Sànchez i Cuixart, per la seva banda, van ser responsables, segons la Guàrdia Civil, d ' "encoratjar la massa" cridant a la protesta tant davant la Conselleria d'Economia i després davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).







Després de l'estudi d'aquest nou material aportat a la causa, la magistrada instructora, que veu "essencial" el paper jugat per ANC i Òmnium en el full de ruta per a la independència, ha decidit citar-los de nou tot just deu dies després de la seva primera compareixença en aquest òrgan judicial.









Els presidents de l'ANC i Òmnium cultural.





PRIMERA DECLARACIÓ

L'interrogatori del 6 d'octubre va arrencar amb la intendent Laplana, que va respondre a les preguntes de les parts per videoconferència en acreditar un problema de salut relacionat amb vertígens que li impedia viatjar fins a Madrid.





Després d'ella, li va arribar el torn a Trapero, que va explicar que l'actuació per protegir el dispositiu de la Guàrdia Civil davant la seu de la Conselelria d'Economia el 20 de setembre va ser "correcta i necessària" perquè no se'ls havia avisat amb suficient antelació .





Per la seva banda, Sànchez va respondre únicament a les preguntes del seu advocat afirmant que les convocatòries d'aquest dia eren de caràcter pacífic, mentre que Cuixart es va acollir al seu dret de no respondre cap pregunta. La jutge no va acordar llavors mesures cautelars per a cap dels quatre a l'espera d'aquesta nova citació judicial.