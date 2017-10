Dovizioso li treu la victòria a Márquez

Dovizioso, perseguit per Márquez.





El pilot italià de MotoGP, Andrea Dovizioso, s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi del Japó per davant del líder del Mundial, l'espanyol Marc Márquez, que ha acabat segon i que continua liderant el campionat, ara amb només 11 punts d'avantatge.





D'aquesta manera, 'Dovi' retalla cinc punts a Márquez i se situa a 11, amb el també espanyol Maverick Viñales, que aquest diumenge no va trobar el ritme i només va poder ser novè, a 41. Faltant-li 75 punts per jugar-se, el de Roses sembla pràcticament descartat de la lluita donada la fiabilitat dels dos primers classificats.





El podi de la prova el va completar el transalpí Danilo Petrucci, que va arribar a liderar la prova amb dos segons d'avantatge però que va pagar cara la seva elecció de pneumàtics extratous. Tot i així, va aconseguir el tercer podi de l'any.





Una vegada més, Márquez i Dovizioso van oferir una complexa batalla pel triomf després de quedar-se sols al capdavant. Un ensurt del català a l'última volta va permetre que l'italià s'apropés, i ja en el tram final el de Cervera va tornar a anar-se'n llarg intentant superar la Ducati. D'aquesta manera, 'Dovi' es feia amb la victòria i tornava a posar a una Ducati en el lloc més alt del podi de Motegi, una cosa que no succeïa des del 2010, quan ho va aconseguir l'australià Casey Stoner.





Per la seva banda, Àlex Rins va aconseguir un magnífic resultat en ser cinquè, just per darrere del seu company Andrea Iannone, mentre que Jorge Lorenzo només va poder ser sisè, per davant d'un Aleix Espargaró que va concloure setè. A més, Viñales va acabar novè, i el seu company d'equip, l'italià Valentino Rossi, va caure al terra a la corba 8 durant la sisena volta.





Fora del 'Top 10' van finalitzar Pol Espargaró (KTM), onzè, Héctor Barberá, catorzè, i Tito Rabat, quinzè, mentre que Álvaro Bautista no va aconseguir acabar.