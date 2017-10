El ministre Catalá demana a Puigdemont que respongui al que li ha preguntat Rajoy

MÉS INFORMACIÓ Puigdemont no precisa en la seva carta a Rajoy si va declarar la independència de Catalunya

Catalá li demana a Puigdemont que contesti abans de dijous a Rajoy.





El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha afirmat aquest dilluns que el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, no ha contestat de manera clara al requeriment que li va enviar el Govern de Mariano Rajoy per conèixer si hi havia declarat o no la independència i ha recordat que té un segon termini, fins a aquest dijous, perquè ofereixi una nova contestació.

"La primera pregunta (sobre la declaració unilateral d'independència) era clara i sembla que la resposta no ho és tant", ha dit el ministre als mitjans de comunicació abans d'inaugurar l'acte commemoratiu del 25 aniversari del Tractat de Madrid organitzat per la conferència de Ministres de Justícia dels Països Iberoamericans (COMJIB).

Catalá ha explicat que en el requeriment que va manar el president del Govern Mariano Rajoy a Puigdemont es demanava que aclarís si el passat dimarts havia declarat unilateralment la independència de Catalunya per després deixar-la en suspens o no, així com que comuniqués "les mesures que anava a adoptar per reprendre l'ordre constitucional i el compliment de les seves obligacions ".

"La carta que s'ha rebut sembla que no va en aquesta direcció per tant no respon al que se li ha sol·licitat", ha dit el ministre de Justícia, al mateix temps que ha precisat que encara és "una mica aviat, prematur" per prendre les "decisions que en conseqüència es pugui adoptar", ja que cal esperar al "anàlisi" del contingut d'aquesta missiva. Tot i això, ha indicat que tindrà "la resposta oficial del Govern en les pròximes hores".

El president català ha enviat una carta aquest dilluns a la qual no ha precisat si va proclamar o no la independència al Parlament català el 10 d'octubre i ha emplaçat el president de l'Executiu central, Mariano Rajoy, a concretar una reunió "com més aviat possible per explorar els primers acords "per resoldre el conflicte a Catalunya.

Així mateix, ha apuntat que en el requeriment del Govern se li donava un segon termini, fins a aquest dijous, perquè Puigdemont "expliqués les mesures que anava adoptar per equilibrar la situació".