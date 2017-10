Reaccions a la carta de Puigdemont en resposta a Rajoy

Jordi Sànchez defensa la postura d'Carles Puigdemont





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el de l'ANC, Jordi Sànchez, han estat els primers a reaccionar aquest dilluns després de la carta que ha enviat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Govern espanyol.





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha afirmat aquest dilluns que, si el diàleg amb el Govern central no és correspost, el següent pas serà la declaració d'independència, i no ha descartat que aquesta es produeixi abans de Nadal.





En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Forn ha reconegut que la via del diàleg és difícil però ha demanat "no cremar etapes" abans de conèixer la resposta del Govern espanyol a la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la qual no aclareix si declarar o no la independència el 10 d'octubre i en la qual demana diàleg.





Forn ha afirmat que els detalls de la carta es van consensuar divendres a la reunió que van mantenir diversos membres del Govern i ha apuntat que la carta es fonamenta en "un fet fonamental", que va ser el referèndum de l'1 d'octubre.





"Si es creu en el diàleg cal portar l'oferiment fins al final", ha argumentat, i ha evitat pronunciar-se sobre com respondria el Govern a una eventual aplicació de l'article 155 de la Constitució i la consegüent intervenció de l'autonomia.





Joaquim Forn





En aquest sentit, ha advertit que, de la mateixa manera en què es va suspendre la declaració al Parlament, "es pot deixar de suspendre", encara que ha sostingut que si el Govern creu en el diàleg ha de portar aquest oferiment fins al final.





Forn ha recordat que la carta també inclou la petició que finalitzi la repressió contra el poble de Catalunya i el Govern --segons el text-- i que es tanquin les causes judicials obertes contra líders sobiranistes, i, en aquest sentit, ha considerat que "costa veure on hi ha un delicte de sedició" en l'actuació del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que declara aquest dilluns a l'Audiència Nacional.





Òmnium









El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha avisat aquest dilluns que les entitats sobiranistes no renunciaran als seus objectius, si bé ha respectat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi marcat un termini de dos mesos per dialogar amb el Govern central: "que ningú ens demani cap renúncia però podem esperar aquests dos mesos que ens demanen".





Jordi Cuixart





Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press abans de declarar a l'Audiència Nacional com a investigat per un suposat delicte de sedició en les protestes contra les detencions per l'1-O, i després que Puigdemont hagi contestat al requeriment del Govern central demanant dos mesos per dialogar.





Cuixart veu amb "escepticisme" la possibilitat que fructifiqui el diàleg amb el Govern central i per això subratlla que no hi podrà haver més dilacions per aplicar el resultat del referèndum de l'1 d'octubre, en què es va imposar el 'sí' a la independència .





"Malgrat l'escepticisme, som generosos amb l'oferta de diàleg, però cal ser exigents i aplicar el resultat" de l'1-O, ha afegit, i ha demanat als sobiranistes que mantinguin la unitat i el pacifisme que ha mostrat fins ara de manera generalitzada.





Sobre la seva declaració a l'Audiència Nacional, ha dit que no reconeix cap dels càrrecs que se li imputen, i que en cap cas va incitar a la violència: "Ja n'hi ha prou de judicialitzar un conflicte polític. No som moneda de canvi".









ANC





El president l'ANC, Jordi Sànchez, ha qualificat aquest dilluns de coherent la resposta del president del Govern, Carles Puigdemont, al requeriment del Govern espanyol, i ha assegurat que la "responsabilitat històrica" serà del president del Govern central, Mariano Rajoy, si finalment s'aplica l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia de Catalunya.





"La carta és coherent amb el que es va comprometre el president Puigdemont el dia 10 al Parlament", ha destacat en declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press abans de declarar a l'Audiència Nacional com investigat per un delicte de sedició en les protestes contra les detencions per l'1-O.





Sànchez ha assegurat que "si l'Estat decideix trencar les vies de diàleg la responsabilitat històrica serà seva", i ha demanat als catalans que estiguin tranquils perquè es respectarà el resultat del referèndum de l'1 d'octubre.





Segons la llei del referèndum, del resultat de l'1-O es desprèn que s'ha de declarar la independència al Parlament, tot i que Puigdemont ha demanat suspendre els seus efectes per donar un marge de dos mesos al diàleg amb el Govern central.





Sobre la seva declaració a l'Audiència Nacional i la seva possible empresonament, ha dit que no està disposat a ser "moneda de canvi: No hi ha base material, jurídica ni processal perquè avui no tornem a casa".