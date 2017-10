El Sindicat de Mossos demana l'equiparació salarial per a totes les policies

Un sindicat de Mossos demana igualtat salarial entre cossos policials





El Sindicat de Mossos d'Esquadra ha reclamat aquest dilluns l'equiparació salarial de Guàrdia Civil, Policia Nacional i policies autonòmiques, segons ha explicat en un comunicat.





Segons assenyala la policia catalana, "el treball de qualsevol policia té les mateixes obligacions, riscos, responsabilitats i torns rotatoris, amb nocturnitat, amb les seves conseqüències físiques afegides per a tots".

El sindicat demana que no sigui només "un augment en part de la nòmina", sinó que "els complements salarials siguin iguals per a tots". perquè no hi hagi greuges comparatius entre els diferents cossos policials.

El Sindicat de Mossos d'Esquadra remarca que la nòmina d'un agent de seguretat ciutadana és per a la majoria d'ells d'uns 1.800 euros, i no de fins a 2.600 com asseguren que s'ha publicat.

"Mossos no som el cos ben pagat, ni de lluny. Un altre cos i moltes policies locals tenen més nòmina i drets que nosaltres. Que se sàpiga que som l'únic cos policial al que actualment se'ns deuen gairebé 3 pagues", afegeix el comunicat.