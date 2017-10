Trapero, vestit de paisà, Sànchez i Cuixart arriben a l'Audiència Nacional per declarar

El més gran dels Mossos arriba a l'Audiència Nacional





El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha arribat poc abans de dos quarts del matí d'aquest dilluns a l'Audiència Nacional per declarar com a imputat pel delicte de sedició.





Aquest cop, i per consell del seu advocat, ha anat de paisà, amb vestit gris i corbata blava, a diferència del primer dia que va declarar, que ho va fer amb el seu uniforme del cos policial.





Uns quinze minuts després, han arribat junts els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, que també estan investigats per sedició pels incidents que es van registrar a Catalunya els dies 20 i 21 de setembre.





Entre gran expectació dels mitjans de comunicació i de curiosos que s'han col·locat als voltants de l'Audiència Nacional per veure arribar els investigats, Trapero, Sànchez i Cuixart han arribat caminant i han entrat de seguida a l'edifici on se situen les sales de compareixences sense fer declaracions a la premsa.





"NO ESTEU SOLS"





Prop d'una vintena de diputats i senadors del PdeCAT han rebut Sànchez i Cuixart, que aixecaven la mà per saludar i tancant el puny en senyal de victòria, amb crits de joia i crits d'ànim.





"No Esteu sols", corejaven mentre agitaven paperetes del referèndum de l'1 d'octubre.





De l'altra banda, un home abillat amb una barretina i que portava un cartell en què es llegia "colpista, lladre de llibertats" ha increpat els presidents de l'ANC i Òmnium i els ha dit que cremaran "a l'infern".





La jutge instructora de la causa, Carmen Lamela, ha citat per segona vegada Trapero, Sànchez i Cuixart, així com la intendent Teresa Laplana, davant les noves dades que han aportat els atestats elaborats per la Guàrdia Civil sobre els incidents registrats a Catalunya els dies 20 i 21 de setembre i durant el referèndum independentista de l'1 d'octubre.





A més d'aquests quatre investigats per sedició, la magistrada ha citat a declarar a tres testimonis dels fets: dos guàrdies civils i una secretària judicial del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, el qual va ordenar els escorcolls el 20 de setembre.





Les compareixences d'aquests tres testimonis han començat poc després de un quart del matí ia continuació els tocarà el torn a Trapero, Laplana, Sànchez i Cuixart, de manera que els interrogatoris podrien allargar-se tot el matí.