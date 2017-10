Diuen que els de lletres som mediocres

Psicologia, una carrera de ciències o lletres?





M'explica la meva filla de quinze anys que a classe de matemàtiques han parlat de les carreres universitàries i alguns companys s'han interessat per la de psicologia. El professor els ha dit que per accedir a aquests estudis havien de cursar el batxillerat de ciències de la salut (o sigui, el que compta amb assignatures específiques de química i biologia), i ha afegit: "Els psicòlegs d'abans, els de lletres , són uns mediocres ".





Estic temptat de deixar aquí aquest article perquè vostès treguin les seves conclusions. Però, disculpin-me, resulta més temptador respondre a aquest professor a qui ja coneixia i, per cert, de qui tenia molt bona opinió.





Benvolgut JL

El passat curs ens vam reunir al col·legi per parlar d'un alumne teu i pacient meu. Vam tenir sintonia en la manera d'entendre i abordar l'assumpte, o això crec. En qualsevol cas, vaig sortir amb la impressió que eres un bon professor, de manera que em va alegrar saber que aquest any anaves a fer classe a la meva filla. Així li ho vaig transmetre a ella. Lamento haver de desdir-me ja que, segons sembla, has dit als teus alumnes que els psicòlegs de lletres som mediocres. Per descomptat, ets amo de la teva opinió, però fer d'aquesta una veritat i transmetre-des de la tarima als teus alumnes adolescents em sembla, si més no, perillós. Potser no siguis conscient, tot i que com a professor hauries de ser-ho, del pes que poden arribar a tenir certes paraules dites des de determinat lloc.





Mediocre vol dir "de poc mèrit, tirant a dolent". Em resulta difícil pensar en tota una professió, una època o una generació mediocres. No m'atreviria a jutjar mediocres a tots els matemàtics, ni a tots els dentistes, ni a tots els cultivadors de bròquil. Alguns ho han de ser, però no tots. A més, tota persona, per brillant i virtuosa que acostumi a ser, pot dir o fer puntualment coses mediocres. Dic jo que el mateix ha de passar amb els professors o els psicòlegs, tant de ciències com de lletres. En definitiva, sempre he pensat que la mediocritat és un atribut individual. Sembla que tu consideres que pot ser una característica col·lectiva.





En ser jo un psicòleg de lletres em pregunto, en la meva mediocritat, com és possible que arribéssim a una entesa sobre com treballar amb el teu alumne i el meu pacient. Que jo recordi, en la nostra reunió no parlem de química, ni de biologia, ni vam resoldre problemes matemàtics per ajudar nois.Conversem, però, sobre com havíem de comunicar-nos i relacionar-nos amb ell, com podríem ajudar-lo a canviar el seu comportament, com havien de posicionar els pares i la resta de professors davant d'un problema que empitjorava ràpidament.





Crec que la ignorància, a més d'atrevida, pot ser la porta a opinions mediocres, quan no completament equivocades. Sens dubte desconeixes que els psicòlegs clínics no ens ocupem del biològic, no actuem sobre les malalties del cos ni fem servir tècniques ni remeis mèdics. Per tant, les ciències de la salut no ens aporten un coneixement significatiu per a l'exercici de la nostra professió que consisteix a ajudar, mitjançant la paraula, a qui ens consulta a resoldre o suportar millor les circumstàncies de la seva vida, la relació amb si mateix i amb els altres. Per a això, hem de saber dels assumptes de la subjectivitat i de les relacions personals que són propis de les humanidades. Com més llegit, viatjat i viscut estigui el psicòleg més possibilitats tindrà de fer bé la seva feina. En aquest sentit, el seu bagatge ha de coincidir més amb el d'un bon professor que amb el d'un metge el qual, realment, no requereix de tals experiències de vida (encara que mai estan de més) per ser un bon professional.





No obstant això, per a alegria teva, des de fa bastants anys els psicòlegs i psiquiatres són cada vegada més tècnics i menys cultes, la qual cosa, des del meu humil punt de vista, els perjudica en l'exercici de la professió. Això coincideix amb la tendència que preval en la universitat des dels anys vuitanta, per la qual els psiquiatres són considerats metges com els de qualsevol altra especialitat i els psicòlegs científics com els que més. Recordo amb vergonya aliena el fanatisme autocomplaent d'alguns dels meus professors: "La psicologia és una ciència empírica i objectiva!". Com pot ser objectiva -em preguntava a mi mateix- si tracta de la subjectivitat? Com pot ser empírica si treballa amb sentiments i pensaments únics i intangibles?





És innegable que adjectius com a científic, empíric i objectiu donen renom a una disciplina. El que ha passat amb la meva és que el seu cientificitat no és sinó un mal disfressa, una falsa pretensió o, com es diu ara, pur postureig. Les grans "veritats" de la psicologia i la psiquiatria avui hegemòniques (l'equivalència ment-cervell, l'objectivitat de les investigacions, els tractaments empíricament validats, etc.) no segueixen ni superen els principis metodològics bàsics de la Ciència com així ho demostren cada vegada més estudis. El cientifisme, el reduccionisme i els interessos econòmics de les empreses farmacèutiques han estat el motor per construir un immens artifici del que comença a descobrir-se la seva perversitat. Aquesta consisteix, a la base, en què persones com tu creguin en això amb els ulls tancats, pel sol fet que els han dit que les coses són així. La gran estratègia del cientificismes generar creients.





Després de dècades d'autoritarisme cientificista, de diagnosticar la vida quotidiana, de medicar tot el que es mou i d'acusar els crítics d'"anticientífics", una cosa fa olor de mort en la psicologia autodenominada científica i en la psiquiatria biologicista. Tot i això, seguirà havent mediocres obstinats a ignorar els efectes devastadors de tal ideologia. Entenc la seva postura, és més fàcil no pensar i més tranquil·litzador creure que la psicologia clínica i la psiquiatria són ciències objectives. M'encantaria que ho fossin, però no ho són ni ho seran perquè no s'ocupen del mamífer (objecte) sinó de l'ésser (subjecte) humà i del que el constitueix com a tal, és a dir, el llenguatge.





Si t'haguessis preocupat de saber aquestes coses, potser no es fes servir la teva llibertat de càtedra de forma tan imprudent. Mai sabré a quants dels teus alumnes hi haurà afectat la teva temerària afirmació: "els psicòlegs de lletres són mediocres". El que sé és que, afortunadament, a la meva filla li va fer riure. A mi, pena.