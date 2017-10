Rajoy diu a Puigdemont que està a temps d'evitar el 155

Rajoy contesta també per carta a Puigdemont





El cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dilluns al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "encara té marge per contestar de manera clara i senzilla" al requeriment del Govern espanyol sobre si la passada setmana va declarar o no la independència. Després de recalcar que es tracta d'un "aclariment absolutament necessari", adverteix que si no aposta per recuperar la normalitat i lleialtat institucional, serà "l'únic responsable de l'aplicació de la Constitució", en al·lusió a l'article 155.





Així es recull en la carta que Rajoy ha enviat aquest matí a Puigdemont, que prèviament li havia remès una altra missiva sense aclarir si va proclamar o no la independència al Parlament el 10 d'octubre i demanant una reunió "com més aviat millor" per resoldre el conflicte a Catalunya. A més, posa damunt la taula dues demandes: una reunió Generalitat-Estat i la fi de la "repressió contra el poble i el govern de Catalunya".





Abans de viatjar a Galícia per visitar les zones afectades pels incendis, que ja han causat tres morts, Rajoy ha respost que el requeriment que li va enviar dimecres passat suposa el "pas previ" al procediment establert en l'article 155 que "no implica la suspensió de l'autogovern, sinó la restauració de la legalitat en l'autonomia ", en "contra "del que sosté el Govern.

















