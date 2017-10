Hem tocat ja fons?

Escric des de Barcelona. M'he passat la tarda-nit de diumenge parlant amb familiars i amics a la Galícia on vaig néixer, compartint la seva angoixa i sobretot la ràbia que, un cop més, el foc ha tornat a cremar les nostres muntanyes.

I aquesta vegada ha assassinat a la nostra gent gran, que és la que queda en els llogarets i segueix transitant per corredoiras on un incendi converteix en ratera la fugida en una fràgil furgoneta, o en mort segura l'intent d'un paisà de salvar els animals que té cura cada dia.

Estic segur que la pluja que sempre ve de l'Atlàntic tornarà a tapar el foc que no hagin aconseguit sufocar els paisans, els bombers, els voluntaris i els avions, que segueixen sent els nostres herois anònims cada any, sense que cap Govern sigui capaç de trobar la tecla que desactivi tant desastre i tant dolor.

El foc, aquesta vegada, també s'ha anat cap a Astúries i fins i tot ha travessat el Pare Miño cremant Portugal, un país germà ja de per si bastant perseguit per aquesta desgràcia criminal en aquest malastruc 2017.

Ara toca contenir la ràbia, ajudar a la gent, però de veritat: no acompanyant-los en el sentiment, sinó pagant-li entre tots els governs les seves pèrdues i retornant a la normalitat, perquè no cal ser molt llest per suposar que corrien perill i que es sabia.

Als que han encès la majoria dels focs, per acció o negligència, el meu profund menyspreu i, sobretot, l'exigència que la llei endureixi les penes contra els terroristes condemnats i exigeixi també responsabilitats als gestors públics, que sempre es van si res sense que ningú dimiteixi o s'expliqui en els tribunals.

Així no podem seguir. Per als dos dirigents de Podem als quals els agrada escriure a Twitter sobre les nostres desgràcies, els malparits Echenique i Dante Fachin, el meu desig que encapçalin les llistes per Galícia en les properes eleccions perquè puguin percebre amb claredat el que pensem els gallecs del seu privilegiat pensament.

Em sembla bé que Mariano Rajoy es vagi a Galícia després de conèixer la resposta a la gallega del insofrible Puigdemont. A veure si reflexiona pel camí i de pas troba la velocitat de creuer que ha perdut en la governança de l'Estat pel bé dels seus conciutadans.

Cremen Galícia i Astúries. Catalunya es reescalfa als carrers mentre a la Generalitat es riuen de tots nosaltres buscant convertir aquest bell lloc a un nou Ulster. Qui pot demanar més!

I jo, que com tanta gent estimo la pau i defenso la llibertat dels meus semblants, em pregunto: ¿Hem tocat ja fons?