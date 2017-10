Quatre morts per l'onada d'incendis a Galícia

Onada d'incendis a Galícia





La mort d'un septuagenari quan apagava un incendi pujat a un mur en una parròquia de Vigo eleva a quatre les víctimes mortals per l'onada d'incendis que afecta Galícia.

Segons han confirmat fonts sanitàries, a les 22,10 hores de diumenge el 061 va rebre l'avís de la caiguda d'un home des d'un mur. Al lloc va acudir una ambulància medicalitzada per atendre l'home, de 70 anys, que va ingressar cadàver a l'Hospital Álvaro Cunqueiro.





15 POBLACIONS EN RISC





Galícia continua afectada el matí d'aquest dilluns per 105 incendis, dels quals 67 romanen actius i, concretament, 15 estan en situació 2 per risc per a la població. Com a conseqüència d'aquesta onada de focs, els centres hospitalaris han atès, a més, diverses persones per intoxicació per fum ja vuit per cremades.





Així ho ha informat Núñez Feijóo en la roda de premsa posterior al Consello de la Xunta convocat de forma extraordinària per analitzar la situació dels incendis forestals.





Segons ha explicat el president gallec, els incendis amb més risc per a habitatges i població, els de nivell 2, són sis a la província de Pontevedra, cinc a la de Lugo i quatre a la d'Orense. La situació de risc ha obligat a suspendre les classes a 21 escoles (20 d'ells a Pontevedra) ia tancar cinc centres de dia, tres escoles infantils i dues cases niu.





FERITS I MORTS





Els serveis sanitaris han atès durant la nit a multitud de persones afectades per inhalació de fum, així com a vuit persones per cremades, de les quals tres estan ingressades.

L'onada d'incendis que afecta Galícia des d'aquest diumenge va deixar aquesta matinada tres morts. Dues de les víctimes mortals es van veure atrapades pel foc a l'interior d'una furgoneta a la parròquia de Chandebrito, a Nigrán (Pontevedra) i una tercera va perdre la vida en Carballeda de Avia (Orense).

La hipòtesi estudiada és que aquest senyor, d'edat avançada, va voler anar a apagar pel seu compte i risc les flames que voltaven el seu habitatge, però va caure i no va ser capaç d'aixecar, fins que va ser aconseguit per les flames.

Les dues víctimes mortals trobades en un vehicle que va quedar atrapat pel foc a Nigrán també tenien edat avançada i van ser recollides per una veïna per intentar escapar de les flames.

El relat dels fets aportat per fonts municipals assenyala que la policia va obrir un camí i es va indicar als veïns que podien sortir per allà. No obstant això, va canviar el vent i els van assenyalar que havien de fer marxa enrere, però maniobrant el vehicle es va quedar atrapat i ja no van poder sortir.

Pel que sembla, quan es va donar l'ordre de desallotjament a la parròquia de Chandebrito, la conductora del vehicle va anar recollint a altres veïns. Les fonts municipals consultades han indicat que hi ha equips de psicòlegs atenent els afectats.

"UNA CATÀSTROFE"

Les flames han obligat a evacuar de nit tres persones de Parada de Sil, on el foc "va arribar fins a les cases", segons ha confirmat la seva alcaldessa Yolanda Jácome, que ha destacat que "el treball coordinat de motobombes, equips d'extinció i veïns" han pogut salvar habitatges.





L'alcaldessa ha explicat que "mai ha vist" un incendi de tal magnitud a l'Ajuntament de la Ribeira Sacra. Tot i que "encara" no es pot quantificar la superfície cremada considera que "és una catàstrofe natural tremenda".





"Evacuem amb els nostres mitjans i entre tots els veïns en Santigueiro i Coutiño, i vam estar ajudant a apagar tota la nit a Couto, on el foc s'ha quedat al costat de les cases", ha dit Jácome.





En aquests moments no hi ha perill per a cap població, encara que el foc es desplaça cap al canó del Sil i el monestir de Santa Cristina de Ribas de Sil.





CLASSES SUSPESES

Una desena de centres educatius del sud de la província de Pontevedra i el campus de Vigo de la Universitat de Vigo han suspès les classes aquest dilluns per precaució com a conseqüència dels incendis declarats a l'àrea.

Tal com ha informat la Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària, fins al moment s'ha acordat cancel·lar les classes a Baiona a l'IES Primeiro de Març, el CEP de Cova Terrena, el CEIP Fonts baina, i el CEP de Belesar.





Una professora de l'institut de Baiona va publicar a Twitter com ha quedat l'entorn.









Així mateix, a Vigo s'han suspès al CEIP de Sobreira-Valadares ia l'IES Valadares; a Pazos de Borbén al CPI Treballs Enríquez; a As Neves al CEIP Marquesa do Pazo dóna Mercè ia l'IES Pazo dóna Mercè; i en Gondomar al CEIP Serra-Vincios.

D'altra banda, la Universidade de Vigo ha traslladat en un comunicat que, davant la situació d'emergència ocasionada pels focs i "l'agreujament experimentat en les últimes hores", tot i que no s'han vist afectades les instal·lacions universitàries, s'anul·la l'activitat docent per a aquest dilluns al campus de Vigo.

CARRETERES TALLADES I SENSE TRENS

L'autovia A-52 entre Cañiza (Pontevedra) i Ourense continua tallada. En concret, la circulació està interrompuda en l'A-52 entre els quilòmetres 269 i 282 en els dos sentits, segons les dades facilitades pel 112 Galícia.

També la DGT informa que estan tallades al trànsit carreteres locals com l'OU-0306 al quilòmetre 5 en Carballeda de Avia en tots dos sentits a causa del fum i pols dels incendis forestals.

Els incendis forestals mantenen interrompuda la circulació ferroviària entre les localitats de Pontevedra de Salvaterra de Miño i As Neves i els municipis de Lugo de Pobra do Brollón i Monforte de Lemos.

Així ho han informat aquest dilluns fonts de Renfe, que han precisat que, a grans, hi ha quatre trajectes afectats a la Comunitat gallega els passatgers són transbordats per carretera oa altres trens.

En concret, s'han vist afectats aquest dilluns al matí dos trens intercity entre Vigo i Ponferrada i Ponferrada-Vigo els passatgers han estat traslladats per carretera entre Sant Clodio i Monforte.

A més, l'Alvia entre Pontevedra i Madrid ha estat desviat i els ocupants del tren hotel de Madrid han estat transbordats a Ourense en un Avant fins a destinació.