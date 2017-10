Alerten que la pujada de temperatures té un "risc elevat" sobre la producció agrícola

Camp d'arròs al Delta de l'Ebre









La pujada de la temperatura té un "risc elevat" sobre la producció agrícola, segons alerta un estudi elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) fet públic aquest dilluns.





El treball, publicat a la revista americana 'Proceedings of the National Academy of Sciences', detalla que cultius com el del blat, l'arròs, el blat de moro i la soja "són vulnerables" al canvi climàtic, que suposa un problema per a la societat, en especialment en països en vies de desenvolupament i en les zones on els canvis de clima són més acusats.





La investigació ha precisat que per cada grau d'augment de la temperatura mitjana a nivell global hi haurà una reducció del 6% de blat, un 3,2% d'arròs, un 7,4% de blat de moro i un 3,1% de soja, encara que els pronòstics són pitjors per als quatre països que produeixen els dos terços del blat de moro mundial.





Així, Estats Units veuria reduïda la producció un 10,3%, la Xina un 8%, mentre que el Brasil i l'Índia, per la seva banda, patirien una rebaixa menor, encara que no ha especificat dades.





Un dels autors de l'estudi i investigador del CSIC al Creaf, Josep Peñuelas, ha titllat d'"imprescindible" fer una avaluació de l'impacte sobre l'increment de temperatura global sobre aquests i altres cultius amb la finalitat de garantir el subministrament, així com implementar mesures efectives com llaurar varietats genèticament més resistents.





En tractar-se d'una predicció, l'estudi té "un cert grau d'incertesa", encara que els registres històrics han evidenciat que en l'últim segle la temperatura ha augmentat de mitjana un grau en les zones on creixen aquests cultius i els càlculs, com han apuntat altres treballs, és que el 2100 sigui de 2,5 respecte als nivells preindustrials.