Pilar Abel haurà de pagar les costes del judici per "temeritat" després provar-se que Dalí no és el seu pare

El jutjat sentencia que Pilar Abel no és filla del pintor català









El Jutjat de Primera Instància número 11 de Madrid ha desestimat la demanda de paternitat formulada per la vident Pilar Abel com a suposada filla del pintor Salvador Dalí, i la condemna a assumir les costes del procés per la "temeritat" que va suposar seguir amb el procés després conèixer-se la "contundent" prova biològica practicada.





Així ho exposa en una sentència després de conèixer-se després la prova d'ADN practicada a les restes mortals del pintor català, que van haver de ser exhumades, i que permet excloure "sense cap gènere de dubtes" a Salvador Dalí i Domènech com a pare biològic de la demandant .





En la seva sentència, contra la qual es pot interposar recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Madrid, condemna en costes María Pilar Abel Martínez per la "temeritat que va suposar el fet que, un cop va tenir coneixement del resultat de la prova biològica, contundent en les seves conclusions, ni desistir del procediment en aquest moment ni va demanar en l'acte del judici oral que comparegués l'equip que va realitzar la prova si estava en desacord amb els seus resultats ".





La mesura havia estat sol·licitada per la Fundació Gala-Salvador Dalí, l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia que van reclamar per a la demandant l'assumpció de les costes "per temeritat", en entendre que la seva demanda per ser reconeguda com a filla del pintor Salvador Dalí ha tingut una "intenció capritxosa, reticent i sense fonament".





"Cal imposar costes per temeritat per posar límit i sancionar persones que de manera tan frívola interposen demandes tan serioses", han explicat els advocats de la Fundació Gala-Dalí, que han apuntat que en aquest cas ja hi ha "una veritat científica", en referència a la prova.





El jutge exposa en la sentència que, malgrat el que ha al·legat per Pilar Abel, no es pot qüestionar la cadena de custòdia que es va escometre respecte a l'exhumació i anàlisi de les restes mortals de Dalí.





"MATERIAL DUBTÓS"





També considera que no hi ha cap prova aportada al procés que la seva mare mantingués una relació amb el famós pintor i considera que les proves que va aportar la demandant no tenen "cap validesa", ja que es van dur a terme amb "material dubtós" i "sense cap control".





A més, la sentència exposa que hi ha una prova "directa", que és la biològica, realitzada per un organisme autoritzat a aquest efecte (Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses) les dades del permeten "excloure" Dalí com el pare biològic de la vident i, en conseqüència, es desestima la demanda.





"MALA FE"





El jutjat detalla en els seus raonaments jurídics que la jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC) exposa la condemna a costes quan es detecta "mala fe" o un "exercici temerari" en una acció judicial.

En aquest sentit, s'exigeix als litigants "la necessària ponderació, mesura i assessoraments convenients respecte a l'èxit de les seves accions i pretensions", venint a actuar en cert sentit com "correcció a litigiosidades capritxoses, totalment infundades, entossudides i fins i tot fraudulentes".





Respecte a aquest cas, el jutjat entén que s'ha incorregut en "temeritat" en emprendre una demanda de paternitat tot i la contundència de la prova biològica.