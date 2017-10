Mas diposita 2,2 dels 5,2 milions de fiança al Tribunal de Comptes pel 9N

Irene Rigau, Artur Mas, Joana Ortega





L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha dipositat aquest dilluns 2,2 milions d'euros del total de 5,25 milions que ha reclamat el Tribunal de Comptes com a fiança per haver fet servir fons públics per a la consulta independentista de novembre de 2014, segons l'escrit que ha presentat el seu advocat i al qual ha tingut accés Europa Press.





A més, el lletrat ha demanat al Tribunal de Comptes que s'ampliï en 15 dies el termini fixat per abonar la resta de la fiança, en aquest mateix escrit que ha enviat en nom també de la resta d'afectats: els exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau, i cinc funcionaris del Govern.





L'advocat ha sol·licitat que s'accepti aquesta ampliació del pla per abonar la resta atenent "els mitjans econòmics dels presumptes responsables" i ha afegit que amb l'aportació d'aquest dilluns considera que es demostra la voluntat de dipositar la totalitat.





En el seu escrit, ha anunciat a més que, com els 2,2 milions només cobreixen parcialment l'import reclamat, "es presentaran altres mitjans de garantia encaminats a la cobertura de la totalitat de la liquidació".





El lletrat també aclareix en el seu escrit que la quantitat ingressada té únicament "l'estricta finalitat de respondre al requeriment de garantir la responsabilitat establerta provisionalment", i no té el caràcter de reintegrament, ja que encara no hi ha sentència.





La xifra total reclamada --5251948,17 euros-- respon a les despeses de l'organització del referèndum, uns 4,8 milions d'euros, més els interessos generats des de la data de la consulta fins al moment de la imposició de la fiança, que suposen al voltant de 400.000 euros.





REINTEGRAMENT A LES ARQUES PÚBLIQUES





El Tribunal de Comptes va imposar el 25 de setembre passat aquesta fiança, amb l'objectiu de garantir que es reintegren a les arques públiques dels diners gastats, en cas que siguin finalment condemnats.





El tribunal va fixar aquesta setmana perquè els denunciats refermen les quantitats imposades, i de no fer-se, procedirien a l'embargament dels béns dels responsables del 9N.