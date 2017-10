Zoido assegura que Policia i Guàrdia Civil seguiran a Catalunya

Serà així mentre no canviïn les circumstàncies.





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que els agents de la Policia i de la Guàrdia Civil que es van desplaçar a Catalunya amb motiu del referèndum il·legal l'1 d'octubre romandran en l'esmentada comunitat autònoma.





A més, Zoido ha precisat que no disminuirà el seu nombre mentre no canviïn les circumstàncies perquè ara estan realitzant les responsabilitats que els va encomanar l'autoritat judicial.





El ministre de l'Interior ha aclarit que aquests cossos tenen en la comunitat certes competències però que, al marge de les mateixes, es va manar suports amb unitats especials "per si els Mossos necessitaven ajuda per mantenir l'ordre públic i garantir els drets dels catalans davant el referèndum que era manifestament il·legal ".





Posteriorment, com ha prosseguit Zoido, aquestes unitats de reserva van ser requerides per l'autoritat judicial i fiscal, de manera que "mentre segueixin encarregats de les responsabilitats que els van encomanar aquestes autoritats seguiran complint amb la seva missió de policia judicial, perquè aquí tenen absolutament totes les competències ".





Així, ha recalcat que "com no han canviat circumstàncies, no es prendrà cap mesura per disminuir ni es van a anar les forces de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional" de Catalunya, segons ha tancat el ministre.





SUPORT DEL G6





A més, el ministre ha informat que els seus homòlegs del G6 han mostrat "comprensió" davant l'actuació del Govern central en aquest assumpte "per recuperar la normalitat democràtica", així com han coincidit, segons ha explicat Zoido, que "és un assumpte propi d'Espanya "que s'ha de" resoldre sempre dins del respecte escrupolós a la Constitució ia la legalitat "com es ve fent.





"Dins del grup del G6 no hi ha cap fissura en aquesta línia", ha garantit Zoido, qui ha subratllat el "suport unànime" que ha rebut dels ministres de l'Interior de França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia i Polònia, als que ha agraït el seu "suport i comprensió".