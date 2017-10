TAB Spain trasllada la seva seu social a Madrid

L'objectiu és preservar els interessos d'empleats i clients.





TAB Spain, filial espanyola del fabricant TAB Batteries, ha acordat traslladar la seva seu social, actualment situada a Barberà del Vallès (Barcelona), a les oficines que la companyia té a Madrid, localitzades al número 26 del carrer Lagasca, "davant la incertesa en el panorama sociopolític en les últimes setmanes a Catalunya ia causa de la inseguretat jurídica que això genera ".





En un comunicat, la companyia ha defensat que l'objectiu d'aquesta mesura és mantenir l'operativa habitual i preservar tant els seus interessos com els dels seus empleats, clients, proveïdors i accionistes.





Així mateix, ha aclarit que el trasllat de la seva seu social a Madrid no comporta moviment de treballadors, ja que TAB Spain compta amb altres seus operatives a Espanya, i l'activitat es continuarà desenvolupant amb "absoluta normalitat" donant servei als seus clients com fins ara .





Des de 2005, TAB Spain representa la companyia a la península ibèrica, i des de 2012 és l'encarregada dels mercats del Magrib, així com dels llatinoamericans, contribuint a l'expansió del grup, que ha aconseguit nomenar nous distribuïdors en deu països d'aquesta zona en cinc anys.





Per la seva banda, TAB Batteries, fundat el 1965 a Mezica (Eslovènia), és un fabricant líder mundial de solucions per a bateries que ofereix productes per a una àmplia gamma de vehicles, compta amb delegacions pròpies a tot Europa i està present en els cinc continents.