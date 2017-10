UGT alerta que 1,6 milions de persones viuen en situació de risc de pobresa a Catalunya

Demanen l'aplicació d'una pressió fiscal.





UGT de Catalunya ha alertat que a la comunitat autònoma hi ha 1,6 milions de persones que viuen en situació de risc de pobresa, i ha lamentat que una de cada set persones que treballen a Catalunya no guanyen prou per assegurar-se viure per sobre del llindar de la pobresa.





En un comunicat, el sindicat ha reclamat un Estat del Benestar fort i recuperar el poder adquisitiu dels salaris a les portes del Dia internacional per l'eradicació de la pobresa, que tindrà lloc aquest dimarts a tot el món.





Segons l'organització, una de les principals mesures que s'han de fer els dirigents polítics és l'aplicació d'una pressió fiscal que permetés el finançament d'un Estat del Benestar fort amb serveis de qualitat, a més d'exigir als poders públics que actuen sobre la desigualtat.