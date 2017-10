Iceta avisa que seria "un monumental disbarat" declarar la independència

Iceta diu que al Congrés s'ha obert la possibilitat de dialogar.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha advertit al sobiranisme català que seria "un monumental disbarat i una decisió temerària" declarar la independència de Catalunya, i ha esmentat que això suposaria la suspensió de l'autonomia i dificultaria encara més trobar una solució per al conflicte polític.





En un article a 'The New York Times' i titulat 'Una proposta federal per a Espanya', el socialista insisteix que "probablement la millor forma de sortir de l'actual mal pas" sigui la convocatòria d'unes eleccions anticipades al Parlament.





Iceta defensa, a més, que al Congrés dels Diputats s'ha obert la possibilitat de dialogar a través d'una reforma constitucional, i reivindica que això és gràcies al fet que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "ha convençut" al president del Govern central, Mariano Rajoy.





També destaca els efectes negatius que el procés soberanista ha tingut a Catalunya i assenyala: "Lamentablement, hem comprovat aquests últims dies com la independència divideix els catalans, ens allunya de la UE i espanta als bancs ia les grans empreses".





Iceta conclou que les eleccions catalanes i la reforma constitucional són el camí que ha de recórrer Catalunya, i no l'enfrontament permanent en què viuen instal·lats el president del Govern, Carles Puigdemont, i el del Govern central, Mariano Rajoy.





"La majoria no vol que seguim perdent el temps en querelles inútils, la majoria vol que anem al gra, negociant dur i evitant conflictes i ruptures", contínua, i assegura que això derivaria en una Catalunya líder a Espanya ia Europa.





Iceta desgrana la seva proposta de reforma constitucional que inclou el reconeixement de Catalunya com a nació i un nou sistema de finançament basat en el principi d'ordinalitat i reivindica aconseguir-ho a través d'un "catalanisme orgullós i pragmàtic".





1 D'OCTUBRE





El líder socialista també repassa el referèndum l'1 d'octubre assegurant que va ser una votació il·legal i sosté que "fins i tot donant per bones" les xifres de participació que va donar el Govern, no permeten desenvolupar el seu procés sobiranista.





També carrega contra el paper que va exercir aquell dia el Govern central, assegurant que aquell dia tampoc va estar a l'altura "propiciant la vergonya de les imatges de càrregues policials desmesurades".