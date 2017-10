Montoro avisa que Catalunya s'empobrirà si persisteix el procés independentista

Montoro afirma que el finançament autonòmic a Catalunya està garantit.





El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha advertit aquest dilluns que la situació política actual de Catalunya és "molt perjudicial" per a la continuïtat de la recuperació econòmica, constitueix una "amenaça" per a l'ocupació dels catalans, i si persisteix el procés independentista "se'n va a empobrir", alhora que ha assenyalat que "no es pot fer un Estat sense Hisenda pública".





Montoro ha advertit que la situació política que està vivint Catalunya és "molt perjudicial per a la continuïtat de la recuperació i la creació d'ocupació".





"El que està fent el Govern de la Generalitat, a més de situar-se fora de l'Estat de Dret, és una amenaça per a l'ocupació que avui tenen els catalans i al qual aspiren a tenir els catalans", ha reblat Montoro, qui ha assegurat que en tres anys la recuperació econòmica permetria que la "gran majoria" de ciutadans de Catalunya estigués en "plena ocupació" al ritme de creació de llocs de treball actual, però "la Generalitat està impedint que això passi".





En aquest sentit, ha criticat que des del govern català "estan anant contra la recuperació econòmica i la creació d'ocupació" i que els polítics que governen a Catalunya estan "enganyant" els catalans ia la resta d'Espanya sobre la hipotètica Catalunya independent que , a més de perdre l'estructura de grans empreses, "es va a empobrir i no va a tenir la capacitat de recaptar".





"No la té actualment", ha recordat Montoro, que considera que des de la Generalitat haurien

explicar que "no poden fer un Estat sense una Hisenda pública".





FINANÇAMENT AUTONÒMIC "GARANTIT"





En qualsevol cas, Montoro ha assegurat que els catalans disposaran, com la resta d'Espanya, d'una actualización del finançament autonòmic, que és el "ocupació" del Govern d'Espanya. Precisament aquest mateix dimarts Montoro s'ha reunit amb el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, per "impulsar" el finançament autonòmic, segons ha apuntat.





El titular d'Hisenda ha explicat que el finançament autonòmic és "el resultat del repartiment de la recaptació tributària" a tot Espanya, de manera que els catalans "ho tindran garantit amb independència de la posició política que estan tenint el senyor Puigdemont i Junqueras ".





Per Montoro, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, hauria de respondre "per què es van totes les grans empreses i què tenen por". "Tenen por que governin els radicals, els molt contraris a la creació de riquesa, benestar i ocupació per als catalans i tots els espanyols", ha emfatitzat.